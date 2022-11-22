Мнение: Цена возврата к социализму, строительство жилья после революции и потомок Романовых в СВО

1. Дзен-канал «Выключаем эмоции, включаем ум» рассуждает о том, насколько дорого может обойтись России попытка «возврата к социализму», в особенности теми радикальными методами, к которым продолжают призывать коммунисты (ссылка):



Чем больше проходит времени от момента распада СССР, тем больше у меня нарастает сожаление о том, что такой огромной и великой во многом страны не стало.

Отношение к существовавшему в СССР социалистическому строю у меня с самого раннего детства было неоднозначное, потому что я отчётливо видел все его плюсы и минусы.

Но несмотря на недостатки, я сожалею о развале Советского Союза и считаю, что он мог бы существовать и поныне, если бы КПСС правильно подошла к реформированию экономики, что и показал Китай, наученный нашим горьким опытом.

Построение общества, основанного на справедливости и максимальных социальных гарантиях для всех – это была прекрасная идея, но реализация этой идеи осуществлялась из рук вон плохо, генеральные секретари ЦК КПСС некомпетентным управлением привели экономику к истощению, а идею к полному провалу.

Да и развалили страну как раз самые главные партийные деятели, поэтому винить империалистов, внешнее окружение и ещё кого бы то ни было ни сами члены нынешней КПРФ, ни люди, жалеющие о распаде СССР, не могут.

Но сейчас появляется всё больше тех, кто считает, что нам непременно надо вот прямо срочно возвратиться к тому социализму, сильно приукрашает нашу жизнь в то время, всячески критикует нынешнюю “антинародную” власть и хулит жизнь в нынешней России.

И на эти сладкие напевы реагируют молодые люди, которым та идея кажется прекрасной, но они не знают о том, как она реализовывалась и слушают вот этих сладкоголосых зазывал, мечтая об идеальном и справедливом обществе.

Вот об этих молодых людях, которые заявляют, что тогда было всё прекрасно, а сейчас всё ужасно: власть сгнила, кругом несправедливость и срочно надо всё ломать, я и хочу поговорить.

В возвращении к новому социализму, сочетающему в себе все плюсы от прежнего и все плюсы от рыночной экономики с наличием частной собственности, я не вижу ничего плохого.

Только вот эти молодые люди и метод хотят использовать всё тот же, что в 1917 году – вновь снести власть под лозунгом борьбы за социальную справедливость, а затем установить новую социалистическую власть, да и частную собственность, видимо, вновь хотят ликвидировать, потому что очень ненавидят богатых.

Им вновь хочется, чтобы их у нас не было, а у нынешних богатеев они снова собираются “всё отобрать и поделить”, а потом жить по принципу: “от каждого по способностям, всем – поровну”.

Они почему-то уверены, что все проблемы у нас из-за плохой власти, сильного социального расслоения общества и несправедливого распределения богатства, а вот ежели бы всё это исправить и сделать по их вышеописанному лекалу, то и чиновники сразу бы стали сознательными, и рабочие кинулись бы работать с энтузиазмом – не покладая рук, и рванула бы наша страна к экономическим и научным высотам так, что капиталисты только вдыхали бы пыль, поднятую нами.

Конечно, проблемы у нас в стране всегда были и есть, но создаём-то мы их себе только сами, шарахаясь из стороны в сторону в своём развитии: то нам капитализм и монархизм надоели – подавай социализм и коммунизм (1917), то нам социализм надоел – подавай капитализм (1991), то нам снова капитализм надоел и подавай новый социализм обратно.

И вот водят нас всяческие заграничные провокаторы вместе с доморощенными кликушами и идеалистами вокруг этих “измов” уже сотню лет, как глупых детей, используя, в первую очередь, горячую и легко поддающуюся “души прекрасным порывам” молодёжь в качестве движущей силы революций и переворотов.

При этом мы каждый раз теряем одно-два десятилетия, чтобы вылезти из той экономической ямы, куда загоняют нашу страну эти шарахания, и дойти до прежнего уровня развития экономики, в то время как те самые страны, на которые облизываясь смотрят наши борцы за всё хорошее против всего плохого, спокойно и планомерно развивают свою науку, промышленность, политический строй и пыль, поднятую ими, вдыхать приходится нам.

По поводу терминов, заканчивающихся на «-изм», которыми недовольны в том числе и некоторые читатели блога. В действительности, термин «капитализм» если и не придумали, то уж точно широко распропагандировали именно социалисты и коммунисты. Обращаясь в том числе к ним, приходится разговаривать на их языке.

Так-то, по-хорошему, вместо слова «капитализм» следовало бы говорить «нормальная экономика», имея в виду те естественно сложившиеся принципы работы экономики, которые действуют на Земле как минимум последние несколько тысяч лет, со времён появления торговли и товарного производства.

2. Наглядная иллюстрация той задержки в развитии, которую вызвала революция. Вот ссылка на количество ныне существующих в Москве домов, построенных в разные годы (ссылка):



1600 (1) 1657 (1) 1666 (1) 1667 (2) 1785 (1) 1786 (1) 1796 (1) 1808 (1) 1810 (1) 1815 (1) 1820 (3) 1822 (1) 1826 (2) 1830 (5) 1840 (2) 1843 (1) 1844 (1) 1847 (1) 1850 (4) 1856 (1) 1860 (17) 1861 (1) 1866 (1) 1867 (3) 1870 (15) 1874 (2) 1875 (10) 1876 (8) 1877 (2) 1878 (3) 1880 (17) 1882 (3) 1883 (4) 1884 (3) 1885 (5) 1886 (6) 1887 (8) 1888 (9) 1889 (6) 1890 (52) 1891 (6) 1892 (9) 1893 (6) 1894 (6) 1895 (11) 1896 (7) 1897 (5) 1898 (9) 1899 (10) 1900 (90) 1901 (12) 1902 (32) 1903 (22) 1904 (29) 1905 (45) 1906 (30) 1907 (25) 1908 (33) 1909 (18) 1910 (100) 1911 (39) 1912 (87) 1913 (65) 1914 (108) 1915 (25) 1916 (22) 1917 (343) 1918 (18) 1919 (1) 1920 (6) 1922 (2) 1923 (4) 1924 (14) 1925 (30) 1926 (91) 1927 (95) 1928 (141) 1929 (96) 1930 (81) 1931 (66) 1932 (44) 1933 (53) 1934 (53) 1935 (54) 1936 (55) 1937 (67) 1938 (85) 1939 (96) 1940 (90) 1941 (30) 1942 (10) 1943 (15) 1944 (11) 1945 (10) 1946 (11) 1947 (28) 1948 (41) 1949 (113) 1950 (172) 1951 (225) 1952 (225) 1953 (206) 1954 (214) 1955 (268) 1956 (377) 1957 (671) 1958 (952) 1959 (1086) 1960 (1260) 1961 (1137) 1962 (1126) 1963 (1039) 1964 (936) 1965 (1006) 1966 (970) 1967 (832) 1968 (804) 1969 (773) 1970 (741) 1971 (689) 1972 (669) 1973 (616) 1974 (608) 1975 (520) 1976 (427) 1977 (470) 1978 (399) 1979 (420) 1980 (390) 1981 (380) 1982 (322) 1983 (303) 1984 (276) 1985 (286) 1986 (222) 1987 (259) 1988 (255) 1989 (230) 1990 (171) 1991 (163) 1992 (184) 1993 (136) 1994 (182) 1995 (251) 1996 (243) 1997 (278) 1998 (254) 1999 (270) 2000 (265) 2001 (326) 2002 (354) 2003 (346) 2004 (363) 2005 (271) 2006 (310) 2007 (272) 2008 (284) 2009 (267) 2010 (182) 2011 (163) 2012 (202) 2013 (250) 2014 (334) 2015 (199) 2016 (222) 2017 (204) 2018 (167) 2019 (92) 2020 (44) 2021 (24) 2022 (3)

Список с сайта DomData не полный: насколько я понимаю, построенные в последние несколько лет дома ещё не успели полностью внести. Но представление о темпах строительства в столице этот список даёт.

До Первой мировой войны, в начале 1910-х строили в среднем уже почти по 100 домов в год (с учётом того, что из 347 домов, записанных на 1917 год, большинство было построено раньше, просто от них не сохранилось точной даты, известно лишь, что они «дореволюционные»). Эти высокие темпы были на короткое время восстановлены и превышены лишь в конце эпохи НЭПа, в 1927-1929 гг., когда в стране ещё действовало слабое подобие нормальных капиталистических отношений.

Потом наступил новый провал вплоть до 1938-1940 годов (до сотни в год показатель здесь не дотянул), и только после ВОВ, с 1949 года в столице начали уверенно строить больше, чем строили до революции. Это при том, что до революции Москва столицей не была, а её население в 1914 составляло 1,6 млн человек.

Конечно, скажете вы, старые дома постоянно ведь сносят, и число оставшихся домов отнюдь не свидетельствует напрямую о масштабах строительства. Да, это так. Однако в нормальной ситуации сносят прежде всего старые и ветхие дома – если, конечно, они не успели стать памятниками архитектуры. Если предположить, что в 1918-1948 годах в Москве в действительности строили больше, просто значительную часть домов потом снесли, значит это были недостаточно качественные, быстро пришедшие в негодность и не слишком впечатляющие с архитектурной точки зрения дома.

Можно также предположить, что дело в квадратных метрах. Однако метраж доходных домов конца XIX – начала XX века не настолько сильно отличается от метража сталинок, чтобы объяснить столь низкие темпы строительства жилья в первые десятилетия СССР.

3. Пишут, что один из потомков Романовых принимает участие в СВО (ссылка):

В зону спецоперации на Украине воевать на стороне России отправился потомок императора Николая I Гавриил Дорошин. <…>

По словам Дорошина, внучкой русскому царю приходилась его бабушка. Родился молодой человек во Франции, где и прожил долгое время, но, когда узнал о начале СВО на Украине, решил поехать защищать Российскую Федерацию, так как тяготел к этой стране душой всегда. <…>

Донбасс Гавриил посетил ещё в 2015 году. Узнав об обстрелах со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ), он отправился туда фотокорреспондентом и встретил там свою будущую супругу Алину.

Интересно было бы узнать, как относятся к СВО потомки товарища Сталина, товарища Хрущёва и Брежнева? На чьей они стороне?