 

Кадр дня: Софья Лебедева снялась во втором сезоне сериала “Викинги: Вальхалла”

22.11.2022, 16:25, Разное
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Российская актриса Софья Лебедева снялась в проекте стриминговой платформы Netflix, сообщает Кинопоиск. Лебедева снялась во втором сезоне сериала “Викинги: Вальхалла”. Актриса исполнила одну из ключевых ролей – героиню по имени Елена. Netflix также опубликовал первые кадры из нового сезона и на одном из них можно увидеть Софью в образе Елены, скачущей на коне.

Софья Лебедева в сериале “Викинги”

Проект является сиквелом оригинального сериала “Викинги”. Действие картины происходит через 100 лет после событий оригинала. В центре сюжета — приключения легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его упрямой сестры Фрейдис Эриксдоттер (Фрида Густавссон) и скандинавского принца Харальда Сигурдссона (Лео Сутер).

В новых эпизодах вернутся Брэдли Фригард (король Кнуд Великий), Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон (Олаф “Святой” Харальдссон), Кэролайн Хендерсон (ярл Эстрид Хакон), Лаура Берлин (Эмма Нормандская), Дэвид Оукс (эрл Годвин), Поллианна Макинтош (королева Эльфгифу Датская) и Сёрен Пильмарк (Свен I Вилобородый). Помимо Софьи к основному касту присоединились Флориан Мунтяну (византийский полководец Георгий Маниак), Брэдли Джеймс (Харекр), Хаят Камилла (Мариам), Марчин Дорочиньский (король Ярослав Мудрый).

Лебедева известна по роли Сони Скворцовой в сериале “Последний министр”. Она также приняла участие в таких проектах, как “Казанова”, “Грозный”, “Гуляй, Вася!”, “А зори здесь тихие…”, “1703”.


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