“Это не делает ее не моим ребенком”: Хилария Болдуин о суррогатном материнстве

У Алека и Хиларии Болдуинов семеро детей — шестерых из них Хилария выносила самостоятельно. И это не делает ее дочь Люсию, рожденную суррогатной мамой, менее родной, нежели остальные. Об этом супруга голливудской звезды высказалась в эфире собственного авторского подкаста, который называется “Анонимные ведьмы”.

Для меня нет разницы между моей дочерью, которая родилась с помощью суррогатного материнства, и шестью другими моими детьми, которых я вынашивала. Люди гадали, будет ли она похожа на одну или другую маму… Но она привязана ко мне так же, как и остальные.

Хилария отметила, что в наше время есть еще множество различных способов стать мамой, и общество должно быть открыто к репродуктивной медицине. Она подчеркнула, что заинтересовалась этим вопросом после “двух публичных выкидышей”, которые перенесла в 2019 году.

Отметим, что дочка Люсия — не самый младший ребенок в семье Болдуинов. Седьмой ребенок пары — дочь Илария Каталина — родилась 22 сентября этого года. Причем на этот раз Хилария выносила малышку самостоятельно. Очередную беременность она рассекретила в конце марта, а уже в мае рассказала, что у них с супругом родится девочка. Помимо Иларии и Люсии пара растит 8-летнюю дочь Кармен и четверых сыновей: 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео и 2-летнего Эдуардо.