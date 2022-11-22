Возле станций метро “Новоясеневская” и “Битцевский парк” появился парадный вход в лес

Этим летом в Ясеневе реализовали проект “Парадный вход в лес”. Теперь парковая зона, можно сказать, начинается непосредственно возле станций метро “Битцевский парк” и “Новоясеневская”. При этом она не затрагивает особо охраняемую территорию Битцевского леса.

Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что на месте гаражей возле “Новоясеневской” появилась зона для отдыха, занятий спортом и игр. Теперь здесь есть универсальные площадки для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты, столы для пинг-понга, три площадки с тренажерами для разных групп мышц.

На этой территории также появилась зона со спортивным воркаут-комплексом со скамьей для пресса, лестницей, турниками, брусьями и канатом. оборудовали детскую площадку с двухуровневой игровой башней с горкой, лазательным комплексом в виде паука, канатной каруселью и пружинными качалками.

По словам Мельникова, недалеко от станции метро теперь есть павильоны проката, туалет и небольшое кафе, где можно отдохнуть всей семьей. Там же создали небольшую парковку.

Рядом также находится парк 30-летия района Ясенево. Его связали с новой зоной отдыха дорожками, так получилось создать единое прогулочное пространство. Возле того парка (со стороны Литовского бульвара) создали еще одну парковку на 170 машиномест.

А около станции метро “Битцевский парк” привели в порядок площадь и дорожки. Их замостили плиткой. Там же заменили скамейки и урны, создали зоны отдыха с перголами и лавочками. А еще – обновили детскую площадку. На ней установили деревянное оборудование в экостиле.

“Все эти три территории соединены между собой, а также с Ясеневской аллеей велодорожкой и прогулочными маршрутами. В свою очередь, аллея связывает “Парадный вход в лес” с локальным рекреационным центром “Зеленый бульвар”, устройство которого завершается”, – отметил Сергей Мельников.

Ранее “Дни.ру” писали об открытии нового общественного пространства в Ясеневе, которое объединило целый квартал в районе улиц Паустовского, Голубинской, Ясногорской и Новоясеневского проспекта.