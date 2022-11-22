Жестоко издевался над женой: Готовый к мордобою Газманов отправил себя на плаху

Народный артист России Олег Газманов едва не довел до ручки свою жену в самый важный день. Удивительно, как после всех выходок Марина Газманова вытерпела и согласилась дальше с ним жить.

В эфире программы “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым на “России 1” Олег Газманов рассказал о том предательском поведении, которое он демонстрировал в день свадьбы со своей будущей женой Мариной, буквально отправив себя на плаху общественного мнения.

По словам артиста, сначала он достал не те кольца, которые нужны были, потом издевательство достигло апогея и в ответ на вопрос “Согласны ли вы…” Газманов пронзительно долго молчал. Свидетели и друзья пары, которые присутствовали на свадьбе, были в тот день просто в шоке от поведения Газманова. Казалось бы, певец просто вытер ноги о свою благоверную.

“Когда у них лица стали уже почти касаться колен, я почувствовал такое напряжение в воздухе и понял, что еще секунда – и я получу по морде”, – признался Газманов.

Напомним, Олег и Марина Газмановы вместе больше 20 лет. За долгие годы пара научилась подстраиваться друг под друга, но без ссор не обходится. Впрочем, это их не напрягает. По мнению жены Газманова, без “искр” в браке жить было бы скучно.