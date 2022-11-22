 

Президент Путин и его кубинский коллега Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро

22.11.2022, 15:50, Новости дня
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Российский президент Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.

Уточняется, что монумент изготовлен из бронзы, художественная подготовка велась около полугода. Памятник высотой три метра, его внешний вид, по замыслу авторов, должен демонстрировать героический путь активного человека, отстаивавшего права и свободы людей в своей стране. Памятник расположили на одноименной площади в столичном районе Сокол, передает ТАСС.

Ранее Диас-Канель на церемонии открытия выставки «О, Гавана! Транзит…», посвященной 500-летию Гаваны и юбилею российско-кубинских дипломатических отношений, заявил, что кубинцы любят Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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