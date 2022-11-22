 

Зеркальный блеск, асимметричный боб и мокрый эффект: легкие прически на короткие волосы для вечеринок

22.11.2022, 15:29, Разное
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Постепенно близится к концу год, а это означает, что вскоре предстоит целая череда вечеринок: корпоративы, празднование Нового года. В предпраздничной суете на счету каждая минута свободного времени. Возьмите на вооружение эффектные простые прически на короткие волосы для выхода в свет, на создание которых уйдет всего лишь несколько минут.

С завитками

Такая прическа была в моде в середине прошлого века, и актуальна по сей день. Суть заключайте в том, чтобы с помощью плойки подкрутить концы волос не вовнутрь, а наружу.

Пляжные локоны

Для того, чтобы сделать подобную укладку, с помощью щипцов или плойки создайте крупные локоны. Прочешите, нанесите немного геля для волос для фиксации.

Пучок

Соберите все волосы в низкий пучок сзади. Оставьте только одну прядку у лица, чтобы придать образу больше женственности и романтичности.

На прямой пробор

Сегодня приветствуется естественность. Вы можете не уделять много времени созданию гламурной прически. Если у вас каре или боб на короткие волосы, то просто вымойте голову и уложите волосы на пробор посередине.

Зеркальный блеск

С помощью стайлингового средства создайте экстра-блеск на волосах. Чтобы прическа смотрелась более эффектно, пригладьте волосы, хорошенько их прочешите. Прикорневой объем в данном контексте не нужен.

Мокрый эффект

Эффект мокрых волос — удобная укладка. Она легка в исполнении, плюс ко всему подойдет даже в том случае, если вы не успели помыть голову. Просто хорошенько прочешите волосы, после чего равномерно нанесите на них гель.

Интересно, что сейчас можно не убирать локоны с влажным эффектом назад. Позвольте вашим волосам ниспадать на лицо. Прядки по отдельности смотрятся весьма стильно и привлекательно.

Асимметричный боб

Очень красиво смотрится боб, где пряди спереди длиннее тех, которые на затылке. Если техника стрижки соблюдена правильно, тогда локоны сами будут укладываться в красивую прическу.

Ровный срез

Если вам нужно создать более сильный и волевой образ бизнесвумен, тогда обратите внимание на прическу боб с ровным срезом. Эффектнее всего он смотрится на прямых и ровных волосах. Пробор посередине будет весьма уместен.

Объемная челка

Боб на боковой пробор с объемной челкой — это прекрасная возможность подкорректировать овал лица. Такую прическу рекомендуется делать тем, у кого лицо круглой или вытянутой формы. При наличии пышной челки эффект мокрых волос неуместен. Волосы обязательно должны быть чистыми. Вместо геля для фиксации следует использовать лак для волос.


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