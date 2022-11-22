Россия отправила в Китай рекордные объемы золота

Россия увеличила импорт драгоценных металлов в Китай. В текущем году в соседнюю страну были отправлены рекордные объемы золота.

Отечественные эксперты проанализировали торговый оборот Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. Для получения результатов они использовали данные Главного таможенного управления КНР. Согласно этой информации, по сравнению с прошлым годом РФ поставила в соседнюю страну рекордные объемы драгоценных металлов, в частности, золота.

Всего только за октябрь в Поднебесную было отправлено 2,16 тонны благородного металла. При этом, отмечают специалисты, указанные в документах грузы являются золотосодержащим концентратом. Его, по словам председателя Союза золотопромышленников РФ Сергея Кашубы, в Китае будут перерабатывать.

В финансовом выражении РФ заработала на отправке золота в КНР около свыше 124,5 миллиона рублей. Это в два раза больше проданных полуобработанных форм драгметалла, чем в 2021 году. Большие партии концентрата последний раз РФ реализовала в 2016 году, покупателем тогда также был Китай. При этом РФ не удалось стать лидером рынка и ее доля оценивается как незначительная. Лидируют в данной сфере продаж Швейцария и Канада.