 

Россия отправила в Китай рекордные объемы золота

22.11.2022, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия увеличила импорт драгоценных металлов в Китай. В текущем году в соседнюю страну были отправлены рекордные объемы золота.

Отечественные эксперты проанализировали торговый оборот Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. Для получения результатов они использовали данные Главного таможенного управления КНР. Согласно этой информации, по сравнению с прошлым годом РФ поставила в соседнюю страну рекордные объемы драгоценных металлов, в частности, золота.

Всего только за октябрь в Поднебесную было отправлено 2,16 тонны благородного металла. При этом, отмечают специалисты, указанные в документах грузы являются золотосодержащим концентратом. Его, по словам председателя Союза золотопромышленников РФ Сергея Кашубы, в Китае будут перерабатывать.

В финансовом выражении РФ заработала на отправке золота в КНР около свыше 124,5 миллиона рублей. Это в два раза больше проданных полуобработанных форм драгметалла, чем в 2021 году. Большие партии концентрата последний раз РФ реализовала в 2016 году, покупателем тогда также был Китай. При этом РФ не удалось стать лидером рынка и ее доля оценивается как незначительная. Лидируют в данной сфере продаж Швейцария и Канада.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / ДОМ.РФ внедрит «зеленые» стандарты в жилищное строительство

26.07.20 / Как НЛО влияют на пространство и время очевидцев

30.06.22 / Мнение: ОПГ «Таганские» и универмаг «Москва»

17.01.22 / “За один присест я могу съесть целый торт”: как похудела и поддерживает свою фигуру и красоту телеведущая Ольга Шелест

07.04.22 / Пророчество Джуны о России начало сбываться

24.08.22 / “Ее не заткнешь”: Чурикова высказалась о говорливой Гагариной

18.02.21 / Андрей Мягков умер на 83-м году жизни

06.11.22 / Мнение: Задачи и маркеры

17.11.22 / Наемники ЧВК “Вагнер” рассказали корреспондентам РИА Новости о ходе наступления на Бахмут

16.02.22 / Фактурные, с “перьями”, кудряшками и закругленной челкой: современные стрижки шегги средней длины для женщин за 60 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика