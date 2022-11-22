 

Выпущен трейлер комедии с Марией Шукшиной «Иван Семенов: Школьный переполох»

22.11.2022, 15:20, Разное
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С 24 ноября в онлайн-кинотеатре KION начнется показ семейной комедии российского производства «Иван Семенов: Школьный переполох». В Сети уже выпущен трейлер картины, в которой снимутся Александр Лойе и Мария Шукшина.

Через два дня на платформе KION выйдет новая семейная комедия от российских производителей. В картине «Иван Семенов: Школьный переполох» главные роли исполняют такие звезды отечественного кинематографа, как Мария Шукшина, Александр Лойе, Роман Погорелов, Илья Иосифов и Валерия Дергилева. Режессером ленты выступил Антон Богданов, ранее снимавший «Елки-8», а также известный, как актер.

Сюжет фильма «Иван Семенов: Школьный переполох» основан на книге Льва Давыдовича «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Несмотря на то, что произведение было опубликовано еще во времена существования Советского Союза, создателям комедии удалось осовременить историю главного героя. В картине мальчик из богатой семьи депутата, ранее обучавшийся в элитном учебном заведении, из-за плохой успеваемости и поведения переведен в обычную школу.

Попав в новые для него условия, главный герой, роль которого сыграл Роман Погорелов, не теряется. Он быстро становится «своим» для одноклассников и даже организовывает с друзьями «банду». За перевоспитание мальчика берется его школьная руководительница, образ которой на экране воплотила Мария Шукшина. Есть в ленте и любовная история, поскольку Иван Семенов влюблен в одноклассницу Таню. Следует отметить, что Погорелов очень гармонично вписался в съемочную группу, даже внешне мальчик очень похож на своего «киношного» отца, Александра Лойе. Сам артист в детстве также играл подобных персонажей в детском киножурнале «Ералаш».


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