«Новая газета» возобновляет работу телеграмм-канала

«Новая газета» возобновляет регулярную работу нашего телеграмм-канала. Да, к сожалению, не в полном объеме: мы работаем в РФ и потому вынужденные соблюдать безумные цензурные законы.Мы приостановили деятельность телеграмм-канала «Новой газеты» в марте этого года, как и выпуск «Новой газеты», и работу сайта novayagazeta.ru — из-за невозможности полноценно информировать читателей о происходящем в условиях военной цензуры.Наши друзья и коллеги, которые вынуждены были покинуть Россию или по причине реальных угроз, или из-за фактической утраты возможности заниматься профессиональной деятельностью, создали «Новую газету Европа».

Те, кто остался в России, продолжили свою работу так, как позволяет реальность. Мы ведем ютуб-канал «НО.Медиа из РФ (https://www.youtube.com/@media_no)». Вышел в свет и продолжает пока выходить журнал «Новая рассказ-газета» (очередной номер можно приобрести в магазине «Новой» (https://novayagazeta.shop/new2022)). Пока — потому что РКН потребовал отзыва регистрации СМИ под надуманным предлогом, и суд первой инстанции с этой надуманностью издевательски согласился (ждем апелляции).Мы запустили новый сайт — novaya.no. И работали с учетом всех репрессивных законов, число которых растет ежедневно. Сайт заблокировали через 7 дней и 9 часов. Плюс к тому — возбудили административное дело по «дискредитации» власти.В августе был запущен сайт-конструктор novaya.media (https://novaya.media/). На прошлой неделе РКН заблокировал и его — теперь уже без объяснения причин. Заодно заблокировали и приостановивший работу сайт novayagazeta.ru. Спустя какое-то время «Яндекс» фактически «запретил» наши тексты в своем поисковике — даже архивные.Сайт novaya.media продолжает работу. Однако доступ к нашим текстам необходимо расширить. Потому и возобновлена работа телеграмм-канала.А еще вы можете подписаться на наши почтовые рассылки Повестка (https://forms.sendpulse.com/dcf19babd6/) и Конверт (https://forms.sendpulse.com/8670eb6d40/)!Так что — и снова здравствуйте!🔹 Стать соучастником «Новой» 👉 https://novayagazeta.co/

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