Мария Миногарова, Настасья Самбурская, Влад Лисовец и другие на премьере фильма “Умная Маша”

Вечером понедельника в киноцентре “Октябрь” состоялась премьера комедии режиссера Андрея Никифорова “Умная Маша”. Фильм представили исполнители главных ролей Настасья Самбурская, Ольга Рыжкова, Ростислав Хаит и Константин Елкин.

Среди гостей премьеры были: Маша Миногарова, Светлана Пермякова, Влад Лисовец, Григорий Калинин, Александр Цыпкин, Станислав Бондаренко, Надежда Ручка, Надежда Ангарская, Стас Круглицкий, Евгений Бороденко, Алена Водонаева и другие.

Маша – красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться – долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница – новая избранница любимого – не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент… В проекте также приняли участие Ростислав Хаит, Мария Шукшина и Галина Польских.

В широкий прокат комедия “Умная Маша” выйдет 24 ноября.

Ольга Рыжкова и Настасья Самбурская Стас Бондаренко Александра Черкасова-Служитель Александр Цыпкин Наталья Рудова Светлана Пермякова Влад Лисовец и Настасья Самбурская Стас Круглицкий Григорий Калинин и Яна Гладких Алена Водонаева Евгений Бороденко Надежда Ангарская Надя Ручка, Меседа Багаудинова и Саша Попова