 

Джастин и Хейли Бибер отмечают 26-летие модели путешествием по Японии

22.11.2022, 15:02, Разное
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Сегодня, 22 ноября, супермодели Хейли Бибер (в девичестве – Болдуин) исполняется 26 лет! Накануне дня рождения супруг именинницы Джастин Бибер увез ее в Японию, а сегодня поделился их совместными фотографиями, которые были сделаны во время путешествия.

С днем рождения (в Японии), мой любимый человек! Целую! Ты делаешь мою жизнь волшебной. Одержим всем, что связано с тобой. Люблю тебя! Бум-бум, – мило подписал он кадры.

Модель отправилась на прогулку по городу в коричневом джемпере, черных мешковатых брюках и массивных кроссовках. А певец надел светло-желтый спортивный костюм с игривыми надписями, белую футболку и кроссовки. Вечером пара устроила праздничный ужин в местном ресторане: для него виновница торжества облачилась в сексуальный кружевной корсет с пайетками, пушистое белое боа и светло-голубые джинсы. Джастин же был… в парике. Но и за черным каре ему не удалось избежать внимания поклонников.

Хейли и Джастин Биберы вместе уже 4 года. Пару недель назад они отметили годовщину свадьбы, которая состоялась в 2018 году в строжайшем секрете на Багамских островах. Многие подозревали, что роман между супругами закрутился еще когда Джастин встречался с Селеной Гомес. Впрочем, Хейли уже неоднократно это опровергала. 

Отметим, что Хейли и 28-летний Джастин считаются одной из power couples шоу-бизнеса. Например, летом певцу пришлось отменить тур после того, как у него парализовало половину лица, и все это время Хейли поддерживала супруга.

 


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