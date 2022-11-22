 

“Просит о снисхождении”: вскрылась мутная схема влипшей в уголовщину Собчак

22.11.2022, 15:00, Разное
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Скандально известная журналистка влипла в уголовщину, ведь ее имя мелькало в громком деле о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы “Ростеха” Сергея Чемезова. Несколько недель назад был задержан один из сотрудников редакции Ксении Собчак Кирилл Суханов и еще двое журналистов – они и проходят в качестве обвиняемых.

Известная блондинка в тот момент уехала из России, а стремительный побег многие связывали с задержаниями ее работников. Но позже в отношении теледивы поставили точку – по делу она проходит свидетелем. Потом жена Константина Богомолова опубликовала на своей странице пост с извинениями в адрес Сергея Чемезова.

И это, по мнению светской журналистки Алены Жигаловой, мутная схема, чтобы снять с себя любую вину и ответственность за произошедшее.

“Еще не было ни суда, ничего не доказано следствием, ребята не признавали никакую вину. А Собчак в своем посте уже просит о снисхождении, уже заявляет о том, что очень сожалеет, что ее сотрудники причинили какой-то вред Сергею Чемезову. И раскаивается она почему-то не за себя!” – возмутилась журналистка.

Алена Жигалова объяснила, что как бы там ни было, у задержанного Кирилла Суханкина были буквально связаны руки, ведь при приеме на работу он должен был исполнять все редакционные задачи. Иначе – штраф в пять миллионов.

“Этот самый пост был прямым твоим указанием, прямым твоим распоряжением. А сейчас тв складываешь с себя вину”, – обратилась Ксении Собчак Алена Жигалова и отметила, что только теледива способна на такое.


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