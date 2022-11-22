“Все”: дочь поставила точку в жизни отощавшей до предела Алентовой

80-летняя Вера Алентова

прославилась на весь СССР, когда в 1979 году на экраны вышел фильм “Москва

слезам не верит”. Автором стал супруг актрисы — режиссер Владимир Меньшов.

В жизни Вера Валентиновна прожила совсем другую жизнь, нежели ее героиня

Катерина. Счастливые супруги прожили вместе больше 60 лет, несмотря на все

трудности и разногласия.

В 2021 году

любимого мужа не стало, режиссер скончался от последствий коронавируса. С

уходом Владимира Меньшова состояние здоровья пожилой актрисы стало хуже. Поклонники

заметили, что отощавшей до предела Вере Алентовой уже тяжело посещать

мероприятия. Скорее всего, ей уже и не очень хочется выходить из дома без веского

повода. Недавно ее видели на вручении премии за спектакль “Мадам Рубинштейн”.

Интересно, что Вера Валентиновна не стала снимать обручальное кольцо.

Недавно, в СМИ

появилась информация, что состояние здоровья актрисы ухудшается. Пятый канал

связался с дочерью Веры Алентовой Юлией Меньшовой, чтобы узнать все детали.

“Все хорошо,

спасибо, больше ничего комментировать не буду”, — так Меньшова поставила

точку в домыслах о жизни Веры Алентовой.