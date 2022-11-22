 

“Все”: дочь поставила точку в жизни отощавшей до предела Алентовой

22.11.2022, 15:00, Разное
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80-летняя Вера Алентова
прославилась на весь СССР, когда в 1979 году на экраны вышел фильм “Москва
слезам не верит”. Автором стал супруг актрисы — режиссер Владимир Меньшов.
В жизни Вера Валентиновна прожила совсем другую жизнь, нежели ее героиня
Катерина. Счастливые супруги прожили вместе больше 60 лет, несмотря на все
трудности и разногласия.

В 2021 году
любимого мужа не стало, режиссер скончался от последствий коронавируса. С
уходом Владимира Меньшова состояние здоровья пожилой актрисы стало хуже. Поклонники
заметили, что отощавшей до предела Вере Алентовой уже тяжело посещать
мероприятия. Скорее всего, ей уже и не очень хочется выходить из дома без веского
повода. Недавно ее видели на вручении премии за спектакль “Мадам Рубинштейн”.
Интересно, что Вера Валентиновна не стала снимать обручальное кольцо.

Недавно, в СМИ
появилась информация, что состояние здоровья актрисы ухудшается. Пятый канал
связался с дочерью Веры Алентовой Юлией Меньшовой, чтобы узнать все детали.

“Все хорошо,
спасибо, больше ничего комментировать не буду”, — так Меньшова поставила
точку в домыслах о жизни Веры Алентовой.


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