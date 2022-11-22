 

Смартфон Redmi K60 продемонстрирован на первом рендере

22.11.2022, 14:35, Разное
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Пользователям доступные новые рендерные изображения будущего флагмана Redmi K60.

В свою очередь, производитель пока не показывает внешний вид смартфона, однако концептуальные изображения частично демонстрируют вероятный дизайн гаджета. Вместе с тем экран занимает практически всю лицевую часть смартфона Redmi K60. Кроме того, передний блок камер имеет сходства с главным американским конкурентом.

С задней части смартфон имеет квадратный блок основной камеры, однако информации о датчиках пока не предложено. За производительность смартфона Redmi K60 будет отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Пока в компании не называют остальные параметры новой модели смартфона до официального дебюта.


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