Петербуржцы пожаловались в Смольный на «забытые» мусорные мешки с листвой и город-свалку

Комблаг отчитался об уборке первого снега на прошлой неделе. В комментариях к посту ведомства горожане напомнили чиновникам, что со многих улиц до сих пор не увезены мусорные мешки с листовой. А некоторые районы оказались «забыты» комитетом на месяцы и превратились в «настоящую помойку».

Комитет по благоустройству отчитался об уборке первого снега на прошлой неделе. Всего, по сообщению ведомства, с петербургских улиц были вывезены 28 кубометров. Вместе с тем петербуржцы раскритиковали чиновников за большое количество реагентов на петербургских улицах, по мнению горожан, используемых вместо экологически безопасного песка.

«Я понимаю, что гораздо проще насыпать реагент, чем убрать снег. Насыпали реагент и убирать не нужно? Я за эти дни ни одной снегоуборочной машины не видела. А машин с реагентом две. Раньше снег убирали и засыпали чистый песок, где нужно. И мы зимой ходили по чистому снегу. А сейчас я хожу по грязным лужам в мороз», — возмутилась петербурженка в комментариях.

Петербуржцы также напомнили Комблагу о «забытых» пластиковых мешках с листвой, которые до сих пор лежат на газонах.

Так, сообщается о брошенных мешках с листьями на улице Турку, которые находятся там уже около недели.

«Снег убирают, а когда будут убраны мешки с листьями? Между Турку 9, к4 и Турку 9, к5 в пожарном проезде стоят больше недели. От мороза пакеты рвутся, вся листва высыпается обратно», — рассказали горожане.

Другие комментаторы подтверждают халатное отношение к уборке листвы – такая же ситуация сложилась на Ленинском проспекте.

«Везде одно и тоже», — жалуются петербуржцы.

Игнорирование сотрудниками Комблага пластиковых мешков с листвой в течение длительного времени ставит под сомнение смысл проведенной ранее уборки.

В начале ноября горожане уже жаловались на неудовлетворительное качество уборки листвы в Петербурге. Например, сообщалось о не вывезенных в течение недели мусорных пакетах после общегородского субботника, активно рекламируемого командой губернатора Александра Беглова в Смольном.

Кроме того, петербуржцы обратили внимание на «лукавство» чиновников в вопросах уборки мусора в целом. Сообщается о превращении в свалку участка у остановки Цветочный питомник, где дворников не видели пять месяцев.

«Когда уберёте мусор вокруг остановки Цветочный питомник? Пять месяцев нет уборки, все заросло мусором. Отписки, что территория приведена в нормативное состояние, а по факту свалка!», — возмущается горожанка.

Напомним, СМИ сообщили об огромных счетах за несвоевременную «утилизацию» отходов, поступающих петербуржцам от Невского экологического оператора (НЭО). Петербуржец рассказал, что за некачественную услугу ранее он платил 300 рублей, далее плата поднялась до 800, а последняя «платежка» пришла уже на 2106 рублей. При этом он утверждает, что никаких долгов на нем не числится, а квитанции оплачиваются своевременно.