 

Месси забил на четвертом чемпионате мира и превзошел рекорд Марадоны и Батистуты

22.11.2022, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нападающий Лионель Месси забил гол в матче первого тура группового этапа чемпионата по футболу со сборной Саудовской Аравии и стал первым аргентинцем, отличившимся на четырех мировых первенствах.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу команды Саудовской Аравии, передает ТАСС. При этом три гола аргентинцев отменили из-за офсайда.

Месси отличился на 10-й минуте (с пенальти).

Ранее на четырех чемпионатах мира забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе, а также португалец Криштиану Роналду. Месси стал первым аргентинцем с таким достижением, превзойдя Габриэля Батистуту и Диего Марадону. Также Месси стал четвертым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах мира. Ранее это удавалось Лотару Маттеусу из команды Германии, Антонио Карбахалю из сборной Мексики, его соотечественнику Рафаэлю Маркесу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.20 / Гривна к доллару подешевела до 28,27 грн/$.

10.01.21 / Прилепин предупредил об опасности Google и Apple

16.12.21 / KIA представила в Индии новый KIA Carens на базе Seltos

19.09.20 / Россия пыталась заблокировать принятие резолюции Совета ООН по правам человека о событиях в Беларуси

12.02.21 / Верещук: Базовый доход работающего украинца должен быть не меньше 15 тыс. грн

27.06.20 / Оператор ГТС Украины принял меры в связи с наводнением в стране

16.07.20 / Депутат от «Слуги народа» ответил на вызов на «дуэль» по русскому языку

15.05.22 / Слуцкий заявил о сплоченности ЛДПР

15.06.21 / Гордон запустил собственную онлайн-академию

25.11.20 / Умер Диего Марадона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика