Месси забил на четвертом чемпионате мира и превзошел рекорд Марадоны и Батистуты

Нападающий Лионель Месси забил гол в матче первого тура группового этапа чемпионата по футболу со сборной Саудовской Аравии и стал первым аргентинцем, отличившимся на четырех мировых первенствах.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу команды Саудовской Аравии, передает ТАСС. При этом три гола аргентинцев отменили из-за офсайда.

Месси отличился на 10-й минуте (с пенальти).

Ранее на четырех чемпионатах мира забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе, а также португалец Криштиану Роналду. Месси стал первым аргентинцем с таким достижением, превзойдя Габриэля Батистуту и Диего Марадону. Также Месси стал четвертым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах мира. Ранее это удавалось Лотару Маттеусу из команды Германии, Антонио Карбахалю из сборной Мексики, его соотечественнику Рафаэлю Маркесу.

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