Малофеев рассказал о преимуществах монархического строя

Бизнесмен и учредитель канала «Царьград» Константин Малофеев в новом выпуске канала «Дайте сказать!» на YouTube рассказал об идее восстановления монархии и экономических успехах такого политического строя.

Малофеев рассказал, какие новые страты появятся в обновленном монархическом обществе, об экономическом успехе самодержавия и о том, вокруг чего должна строиться русская идея, сообщил Life.ru.

Выпуск доступен на канале «Дайте сказать!».

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