 

Малофеев рассказал о преимуществах монархического строя

22.11.2022, 14:26, Новости дня
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Бизнесмен и учредитель канала «Царьград» Константин Малофеев в новом выпуске канала «Дайте сказать!» на YouTube рассказал об идее восстановления монархии и экономических успехах такого политического строя.

Малофеев рассказал, какие новые страты появятся в обновленном монархическом обществе, об экономическом успехе самодержавия и о том, вокруг чего должна строиться русская идея, сообщил Life.ru.

 

Выпуск доступен на канале «Дайте сказать!».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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