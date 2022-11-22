Цена газа в Европе увеличилась на 2,2% в ответ на заявление Газпрома о возможном снижении транзита через Украину

После заявления Газпрома об оседании российского газа в Украине и возможного снижения поставок цена газа в Европе подскочила на 2,2%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет 4%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 282 долларов за 1 тыс. куб. м, или 120,595 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Ранее Газпром зафиксировал оседание в Украине российского газа, который должен поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовгазом».

—