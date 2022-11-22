Оставить свой след – National Interest оценил предстоящие вызовы перед Индией в качестве председателя G20

Индия примет председательство в G20 c 1 декабря 2022 года, и её ждёт множество вызовов. Как пишут обозреватели The National Interest, Индия уделит повышенное внимание ряду ключевых вопросов глобального значения, включая устойчивый рост, цифровую инфраструктуру, климатическое финансирование, продовольственную безопасность, экологически чистую энергетику и борьбу с международной преступностью. Однако более неотложной задачей для Индии будет не допустить, чтобы «Большая двадцатка» из геоэкономической организации стала геополитической.



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Председательство Индонезии в «Большой восьмёрке» подходит к концу, и в 2023 году организацию возглавит Индия. Основной темой председательства Индии станет «Васудхайва Кутумбакам», или «Одна Земля, одна семья, одно будущее», которая свидетельствует об экологически сознательном подходе. Индия уделит повышенное внимание ряду ключевых вопросов глобального значения, включая устойчивый рост, цифровую инфраструктуру, климатическое финансирование, продовольственную безопасность, экологически чистую энергетику и борьбу с международной преступностью. Некоторые из этих тем окажут существенное влияние на способность Нью-Дели оставить след на мировой арене, но они также создадут уникальные вызовы, пишут обозреватели издания на страницах The National Interest.

Председательство Индии в «группе двадцати» должно сосредоточиться на таких вопросах, как «зелёное» развитие, экологический образ жизни, цифровая трансформация, инклюзивный рост, необходимость реформирования институтов XXI века и, что более важно, усиление голоса Глобального Юга в решении проблем международного экономического сотрудничества. По всем этим вопросам будущая «тройка» в составе «Большой двадцатки», в которую входят Индонезия, Бразилия и Индия, кажется подходящим партнёром, пишет The National Interest.

Во время своего председательства Индия, вероятно, сосредоточится на вопросах, которые могут предоставить возможности для наращивания её потенциала и лидерства, включая продовольственную и энергетическую безопасность. Акцент Индии на необходимости скорейшего достижения перемирия на Украине неразрывно связан с её глобальным видением, а также с энергетическими потребностями страны. Во время пандемии COVID-19 Индия доказала, что она способна поставить миру зерно и лекарства. Ещё одним направлением её лидерства в G20 станут цифровые технологии. Внутри страны Индия стремится увеличить использование, охват и производительность цифровых технологий в области развития здравоохранения, социального участия и государственных услуг. На внешнем уровне использование цифровых технологий может укрепить Индию на международной арене, увеличить экспорт и расширить её возможности, такие как медицинская дипломатия, на Африку и Латинскую Америку, отмечают авторы материала.

В основе стратегии Индии в G20 лежит реформирование международных институтов, к которому её лидерство в «восьмёрке» послужит трамплином. Все страны «группы четырёх» также входят в G20, через которую они намерены рассмотреть возможности расширения масштабов реформ. Во время своего председательства у Индии есть шанс раздвинуть границы, создав более прочный консенсус Глобального Юга, и в этом роль «тройки» может оказаться решающей.

Индия уже предприняла несколько шагов, чтобы синхронизировать свои цели в качестве лидера G20 с целеустремленным руководством. Запуск Нарендой Моди инициативы экологического образа жизни LiFE вместе с главой ООН в Кевадии, штат Гуджрат, в октябре этого года был шагом в поддержку климатического лидерства Индии и национальных экологических целей. Несмотря на эти шаги, лидерство Индии в области изменения климата станет не только возможностью, но и испытанием. В последнем отчёте Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата содержится предупреждение о том, что Индия, вероятно, столкнётся с климатическими бедствиями в течение следующих двух десятилетий. В отчёте, опубликованном ранее в этом году, была представлена ​​мрачная картина: как сообщается, в Индии существует угроза того, что 35 миллионов человек пострадают от ежегодных прибрежных наводнений, а к 2050 году 40% населения будет жить в условиях хронической нехватки воды. Таким образом, Индия должна заставить самые богатые страны мира резко сократить выбросы парниковых газов до 2030 года, пишут обозреватели издания.

Проблема Индии заключается в её привычке посылать противоречивые сигналы. На конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Шотландии в прошлом году Моди заявил, что Индия попытается сократить выбросы углерода к нулю к 2070 году. На первый взгляд, это было неожиданно и многими приветствовалось. Но позже, когда Индия представила свои определяемые на национальном уровне вклады в ООН, наступило разочарование. Хотя на 2030 год есть две цели, которые включают сокращение выбросов на единицу ВВП на 45% и увеличение солнечной, ветровой, ядерной и гидроэнергетики до половины всех мощностей Индии, быстрорастущие экономики, такие как индийская, могут как сократить выбросы на долю ВВП, так и по-прежнему увеличивать общие выбросы, указывают обозреватели The National Interest.

Исследование 2021 года показало, что из государств G20 только Индия и Индонезия имеют диапазон «справедливой доли» сокращения выбросов, который в 2030 году выше, чем их выбросы в 2010 году, в то время как Индия имеет диапазон выше, чем её нынешний уровень. Проблема в том, что для достижения порога в 1,5 °C, установленного Парижским соглашением, глобальные выбросы должны быть значительно ниже уровня 2010 года. Поскольку выбросы многих стран G20 превышают уровни 2010 года, Индии придётся оказать усилия, чтобы подтолкнуть страны «группы двадцати» к уровням, оговорённым в ходе переговоров в Париже. Хотя Индию хвалят за то, что она является единственной страной G20, достигшей целей по смягчению последствий изменения климата без внешней помощи, ей необходимо будет подтолкнуть развитые страны к оказанию помощи развивающимся странам в продвижении финансирования и усилий по смягчению последствий, став при этом образцом для подражания для развивающихся экономик, утверждают обозреватели журнала.

Продовольственная безопасность представляет собой ещё один вызов для Индии. Она вызывает серьёзную озабоченность у всего мира, учитывая нарастающие угрозы, связанные с изменением климата, усугубляемые краткосрочными проблемами, вызванными продолжающимся украинским конфликтом. Хотя Индия продемонстрировала, что она превратилась из страны с «дефицитом продовольствия» в страну с «избытком продовольствия», она осознаёт, что внешние вызовы могут очень быстро поставить под угрозу или свести на нет этот переход. В то время как в Индии достаточно продовольствия, Всемирная продовольственная программа отмечает, что большое количество населения Индии живёт в крайней нищете и испытывает острую нехватку продовольствия, при этом более 21% граждан живёт менее чем на $1,9 в день. Таким образом, понятна настойчивость Индии в вопросе необходимости обсуждения темы продовольственной безопасности в том же ключе, что и темы безопасности удобрений. Как заявил Моди на саммите G20 в этом году, сегодняшний кризис удобрений — это завтрашний продовольственный кризис, сообщают авторы.

Однако более неотложной задачей для Индии будет не допустить, чтобы «Большая двадцатка» — по сути геоэкономический орган — стала геополитической. Председательство Индии в G20 приходится на переломный момент подъёма страны, поскольку признанная в начале этого года пятая по величине экономика мира станет четвёртой по величине к 2025-2026 годам. Эти вызовы ставят Индию перед множеством критических проблем и даёт ей уникальные возможности после того, как она возглавит G20 с 1 декабря, резюмируют авторы материала.