 

Стала известна дата выхода реалити-шоу о принце Гарри и Меган Маркл

22.11.2022, 13:40, Разное
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Долгожданное реалити-шоу Netflix о семейной жизни герцога и герцогини Сассекских выйдет 8 декабря — об этом сообщает американский таблоид Page Six. Предположительно, премьера была отложена из-за негативной реакции на последний сезон “Короны”, однако дата выхода все же была утверждена. Известно, что Меган и Гарри все еще не определились с названием сериала — судя по всему, окончательный вариант обнародуют позднее. Как и было заявлено ранее, режиссером проекта выступит постановщик четвертого сезона “Рассказа служанки” и номинантка премии “Эмми” Лиз Гарбус.

По другим слухам, премьера реалити переносилась в связи с перестановкой сил в королевской семье после смерти Ее Величества и желанием Гарри и Меган вырезать из монтажа спорные моменты. Впрочем, боссы платформы Netflix, с которой Сассексы заключили сделку на 100 миллионов долларов, были не в восторге от этой идеи. Что ж, как бы то ни было, статус абсолютного хита этому проекту обеспечен в любом случае.

Принц Гарри и Меган Маркл на похоронах королевы

О том, что Гарри и Меган пустили в свою жизнь камеры Netflix, стало известно в мае. Тогда Page Six утверждали, что Гарри и Меган уже пригласили операторов, которые будут снимать контент прямо в их особняке в Монтесито. Впрочем, до сих пор неизвестно, позволят ли супруги снимать своих детей: 3-летнего Арчи и годовалую Лилибет. Несомненно, новый проект вызывает опасения в Букингемском дворце, ведь на суд общественности могут попасть новые сенсационные подробности из жизни королевской семьи. 

Еще одна бомба замедленного действия — мемуары принца под названием “Spare” (“Запасной”) — тоже выйдут совсем скоро, 10 января 2023 года. Инсайдеры также утверждали, что после провозглашения Чарльза новым королем Гарри решил экстренно переписать книгу. Британский писатель и автор бестселлера “Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами” Том Бауэр считает, что королевская семья “крайне обеспокоена” предстоящим релизом. 


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