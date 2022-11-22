 

Прощай, Пресняков! Настоявшая на разводе Подольская умчала из дома с манатками и детьми

22.11.2022, 13:35, Разное
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Путь к семейному счастью у звездных супругов был довольно тернистый. Мало кто помнит времена, когда музыкант, будучи в отношениях с Кристиной Орбакайте, начал встречаться с Натальей Подольской. Ее жизнь артиста на два фронта не устраивала, собственно, она и настояла на разводе Владимира Преснякова с дочерью Аллы Пугачевой.

Сейчас парочка души друг в друге не чает: недавно возлюбленные отметили очередную годовщину, в день которой развеяли бесконечные слухи о трещине в их браке. Они все так же проводят время вместе, но иногда все же расстаются – то из-за бесконечной работы, то ради отпуска. Ведь не всегда график позволяет путешествовать вместе.

Накануне Наталья Подольская показала, как умчала из дома с манатками и детьми. Условно говоря, сказала мужу: “Прощай, Пресняков!”. Но на время. Артистка решила провести деньки со своей сестрой и улететь на отдых. Счастливые родственницы опубликовали несколько видеороликов из аэропорта – в преддверии полета.

“Кто хорошо поработал, тот хорошо летит отдыхать”, – написала в своем микроблоге рыжеволосая звезда.

Вместе с сестрами в путешествие отправились и их дети, а вот куда именно держит путь эта команда, пока не ясно. Такими подробностями жена Владимира Преснякова еще не поделилась.


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