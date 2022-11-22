Около поликлиник Москвы высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников

В Москве продолжается развитие сферы здравоохранения. Сегодня в российской столице активно строятся новые и капитально ремонтируются действующие медицинские учреждения. Больницы города снабжаются самым современным, в том числе, цифровым оборудованием, а поликлиники приводят в соответствие с единым стандартом по уровню доступности, комфорта и технической оснащенности.

На завершающем этапе строительства или обновления проводится благоустройство территорий. Специалисты в рамках озеленения высаживают около поклонник деревья, кустарники и цветники, а также кладут газон. Для удобства посетителей во дворах лечебных учреждений устанавливают скамейки и меняют осветительные приборы.

Так, в рамках благоустройство территорий поликлиник специалисты столичного комплекса городского хозяйства высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, а также порядка 15 тысяч цветов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что в 2022 году под благоустройство попали территории 66 столичных поликлиник. Он также объяснил, какую роль играют растения для города и экологии.

“Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород деревьев и кустарников предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро– и морозоустойчивы”, – отметил чиновник.

К слову, для обновленных участков специалисты выбирают деревья возрастом от двух до пяти лет. Их высота варьируется от 0,8 до трех метров. Как правило, около поликлиник высаживают липы, клены, рябины, вязы, а также декоративные плодовые деревья. Среди кустарников предпочтение отдают боярышнику, кизильнику, сирени и ирге.

Так, около детских поликлиник в 2022 году появилось почти 630 деревьев и около 4 тысяч кустарников, рядом со взрослыми медцентрами – 520 деревьев и около 5,7 тысяч кустарников, а на территории лечебных центров смешанного типа высадили 14 деревьев и 66 кустарников.