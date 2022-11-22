За прелюбодеяние введут уголовную ответственность

Группа депутатов из фракции «Справедливая Россия» объявила о намерении внести в сессионный зал парламента законопроект, предусматривающий привлечение россиян к уголовной ответственности за разрушение института брака.

В нём предложено внебрачные половые сношения приравнять к грубому нарушению общественной нравственности и ввести строгое наказание согласно соответствующей статье УК РФ. Для краткости проект закона получил название «О прелюбодеяниях».

На условиях анонимности инсайдеры сообщили, что депутаты считают Россию православным государством, соответственно, следование библейским, христианским нормам морали является обязательным к исполнению гражданами. Нарушение принятых обществом правил ставит под угрозу существования институт брака в стране.

Наиболее радикальные предложения о введении предписанного Библией побивания камнями прелюбодеев в ходе дебатов, сопровождавшихся битьём посуды, было отвергнуто как чрезмерное и не решающее демографическую проблему, а лишь усугубляющую её. В качестве наказания предложены домашний арест на срок до года для первого нарушения, исправительные работы — для второго, и заключение в колонии-поселении сроком до трёх лет для последующих.

Инсайдеры из фракции уточнили, что это лишь предварительные предварительные предложения. Во втором чтении к доработке законопроекта подключатся представители основных религиозных конфессий.

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