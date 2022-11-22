 

За прелюбодеяние введут уголовную ответственность

22.11.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа депутатов из фракции «Справедливая Россия» объявила о намерении внести в сессионный зал парламента законопроект, предусматривающий привлечение россиян к уголовной ответственности за разрушение института брака.

В нём предложено внебрачные половые сношения приравнять к грубому нарушению общественной нравственности и ввести строгое наказание согласно соответствующей статье УК РФ. Для краткости проект закона получил название «О прелюбодеяниях».

На условиях анонимности инсайдеры сообщили, что депутаты считают Россию православным государством, соответственно, следование библейским, христианским нормам морали является обязательным к исполнению гражданами. Нарушение принятых обществом правил ставит под угрозу существования институт брака в стране.

Наиболее радикальные предложения о введении предписанного Библией побивания камнями прелюбодеев в ходе дебатов, сопровождавшихся битьём посуды, было отвергнуто как чрезмерное и не решающее демографическую проблему, а лишь усугубляющую её. В качестве наказания предложены домашний арест на срок до года для первого нарушения, исправительные работы — для второго, и заключение в колонии-поселении сроком до трёх лет для последующих.

Инсайдеры из фракции уточнили, что это лишь предварительные предварительные предложения. Во втором чтении к доработке законопроекта подключатся представители основных религиозных конфессий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.20 / Стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище» запретили в Белоруссии

13.06.22 / Оранжевый – пограничный цвет: шесть модных оттенков, усиливающих эффект загара

20.07.22 / Для работы экстрасенсом придётся получить профильное образование

14.08.22 / Мнение: Почему сигареты такие дешёвые, подъём возраста курения и уход западных табачников

07.10.22 / Свинтившая из страны Пугачева прихватила чужие деньги: Должен нищим быть

01.06.22 / Рекордные цены на бензин омрачили американцам праздники

28.04.22 / Почему она так долго жила? – Личное мнение

14.11.22 / Изучено влияние курения родителей на риск никотиновой зависимости у детей

14.09.21 / Плавная речь и другие способы излучать уверенность, но не переусердствовать

07.04.22 / Мнение: Глобальная дедолларизация, признаки банкротства США и будет ли национализация в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика