 

Недорогой смартфон Oppo A17 оценен в 10 тысяч рублей

22.11.2022, 13:14, Разное
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Китайский производитель техники Oppo анонсировал поступление на рынок РФ недорогого смартфона Oppo А17.

В компании уточнили, что стоимость гаджета на рынке составит 11 тысяч рублей. Но первые клиенты могут воспользоваться выгодным предложением и приобрести устройство за 10 тысяч рублей. О модели заявлено, что установили 6,56-дюймовый дисплей с частотой обновления кадров 60 Гц. Кроме того, передняя камера имеет модуль на 5 мегапикселей.

С задней стенки смартфона разместили основную камеру на 50+2 мегапикселя. За производительность недорогого гаджета отвечает чипсет MediaTek Helio G35. Из коробки новинка функционирует на современной операционной системе Android 12.


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