 

Мнение: Нельзя бомбить мирные города (с)

22.11.2022, 12:56, Разное
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Ого! Вчера порвало Якова Кедми, который через три недели после меня сказал примерно то же самое у Соловьева – что “нельзя бомбить мирные города”. Видно, как Соловьев притух и малость опешил. А Кедми там фактически читал нотацию всем “гостям” – что “даже говорить о том, что надо разбомбить какой-то мирный город – преступно, особенно в России!”, и что “ни одну еще войну не удалось таким образом выиграть”. Бедняга от внезапного гнева даже подзабыл русский язык – стал употреблять оборот “не потребно”, так заволновался.

Кедми у них там, я смотрю, нечто вроде белой мыши у шахтеров – в подземелье их общего нравственного падения он первым реагирует, когда концентрация идиотизма и подлости становится совсем невыносимой. Все-таки иностранец… Столько лет на РашнТВ – но так еще и не принюхался. Постоянно срывается.

Источник: Размышления вольного социолога


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