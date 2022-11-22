Юбка А-силуэта, свитер-оверсайз и джинсы-бойфренды: стильные советы для худых девушек

Все завидуют худеньким девушкам, а они сами мучаются с подбором одежды, стараясь найти комплекты, которые смотрелись бы на них красиво. В магазинах им чаще всего предлагают модели оверсайз, которые хоть и создают дополнительный объем, но выглядят далеко не идеально. Что купить худеньким девушкам, чтобы выглядеть обворожительно, советуют модельеры и консультанты по красоте. Рассмотрим вместе стильные советы.

Что хорошо смотрится хрупких девушках

Откажитесь сразу от стиля оверсайз. Такая одежда действительно может вызывать раздражение, потому что она недостаточно элегантна. Более того, широкие балахоны не скрывают, а подчеркиваю угловатые формы, чему не все будут рады. Но и одежда в обтяжку – это тоже не лучший вариант.

Все дело в пропорциях

Когда вы стоите перед зеркалом и не понимаете, нужно ли брать эту вещь, вспомните простое правило: «Все дело в пропорции». Сочетание свободных и облегающих предметов одежды отлично смотрится на любом типе фигуры. На самом деле сочетание этих двух вещей будет по-настоящему гармоничным. Мы собрали несколько вариантов комбинирования различных предметов гардероба, чтобы конечный результат будет действительно модным и женственным.

Свитера оверсайз и брюки-дудочки

Такие кофты распространены в магазинах, и обычно самый маленький размер выглядит огромным, но это нормально. Можно взять несколько свитеров разных расцветок, а в дополнение к ним взять узкие брючки или юбку-карандаш. Выгодное сочетание, которое украсит худеньких девушек.

Только не выбирайте в пару объемному свитеру брюки-трубы, иначе образ будет безнадежно испорчен. Отличным дополнением будут туфли офисного стиля, желательно черные и на высоком каблуке. Тогда ноги будут выглядеть не худыми, а длинными и стройными.

Вязаные кардиганы

В осенне-зимний период, помимо вязаных свитеров, популярны также кардиганы. Все они имеют более свободную посадку и, как правило, толстой вязки. Это делает их прочными, носятся такие кофты годами. Но при этом они выглядят легко и женственно. Все, что вам нужно в пару к такому кардигану, это обтягивающий топ, пара хорошо сшитых узких брюк и, наконец, пара ботильонов на высоком каблуке. Стильный образ готов.

Юбка А-силуэта работает на нас

Юбка-трапеция, приталенная на талии и расширяющаяся книзу, отлично смотрится с облегающим верхом. Худые девушки могут притягивать взгляды мужчин, успешно используя такое сочетание. Этот фасон женственный, в то же время удобный и особенно модный в этом сезоне. Выберите юбку чуть выше колена или длиннее. А если хотите поразить воображение, то среди обилия материалов обратите внимание на кожу, мех или воздушные, летящие варианты.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Брюки-бойфренды

Брюки в стиле бойфренд уже покорили магазины, но все же их выбирает относительно немного людей. А вот как раз девушки худощавого телосложения могут смело экспериментировать. Конечно же, здесь стоит обратить внимание и на пропорции. Так как штаны широкие и имеют спортивный эффект, на верх стоит выбрать более узкую женственную деталь. Самая классическая комбинация – топ, блейзер, брюки-бойфренды и высокие каблуки. Веселый и женственный комплект одновременно.

Жилеты и куртки из искусственного меха

Особой популярностью в последние годы пользуются изделия из искусственного меха, будь то жилеты или куртки. Тем не менее, также стоит уделять большое внимание пропорциям этих предметов одежды, потому что мех сам по себе оптически придает объем. Эти предметы одежды выглядят очень хорошо, если сочетать их с блузками и брюками, которые компенсируют небрежность верхней одежды из искусственного меха. Носите их с узкими джинсами или брюками из искусственной кожи, но вы также можете попробовать надеть меховой жилет с узкой юбкой-карандаш.