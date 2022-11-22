Оптический френч как самый свежий тренд французского маникюра: особенности, техника и идеи

Оптический френч — один из последних трендов дизайна ногтей. Если вы задаетесь вопросом, какой маникюр сделать, чтобы это выглядело красиво, стильно и по-новому – оптический френч станет идеальным решением! На сегодняшний день это настолько популярный вариант среди дам для создания интересных дизайнов ногтей различной длины и формы, что практически ни одна представительница слабого пола не может устоять перед соблазном позволить себе украсить таким образом свои руки.

Что это такое

Итак, что представляет собой французский оптический маникюр? Последнюю тенденцию в дизайне ногтей. Именно поэтому специалисты подготовили для женщин множество вариаций невиданного ранее маникюра, ставшего абсолютным хитом в ноябре этого года.

Если вы считаете, что о новогоднем маникюре думать еще рано, обратите внимание именно на такой френч: этот новый дизайн демонстрирует лаконичные рисунки на коротких и длинных, заостренных и овальных ногтях, с использованием страз и маникюрных украшений и комбинированием различных техник. Красивый градиентный маникюр – оригинальное решение. И этому новому тренду следуют уже многие модницы.

Популярность оптического френча

Появление этого маникюра вызвало огромный интерес в социальных сетях. Неудивительно, ведь новые тенденции всегда удивляют нас новыми формами и дизайнами. На этот раз мастера предложили попробовать новую технику с оптической иллюзией и эффектом омбре.

Почему этот дизайн ногтей так популярен? Это новая техника, которая создает плавный градиент от более темного к более светлому оттенку в середине ногтя, так что дизайн зеркально отражается в верхней части френча. Эффект тонкий и красивый, а ногти выглядят так, как будто они слегка освещены.

Вообще, французский маникюр, несомненно, является нестареющей классикой, поэтому его нельзя отнести к списку антитрендов. Но вы наверняка уже устали от традиционного френча с белыми краями, поэтому пришло время попробовать что-то новое.

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Оптический французский маникюр сочетает в себе сразу три любимых тренда многих женщин: френч, омбре и бархатный финиш. Выглядит свежо и необычно, а на свету еще интереснее.

На чем остановиться

Женщинам со смуглой кожей идеально подойдет сочетание белого и золотистого. Такой маникюр смотрится и дорого, и мило. Это сочетание чем-то напоминает легкую кофейную пенку.

Еще один интересный вариант – классика Круэллы. Гармония двух разных цветов – это всегда очень привлекательно. Яркий контраст черно-белого с матовым топом вообще вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным.

А еще можно использовать два оттенка одного цвета. В таком случае вы точно будете уверены, что они сочетаются. К тому же, такой выбор точно усилит эффект оптической иллюзии.

Подводим итоги

Как достигается эффект такого дизайна ногтей? Чтобы этого добиться, как уже упоминалось выше, вам нужно создать плавный градиент от более темного цвета к более светлому в середине ногтя.

Этот вариант не кричащий или безвкусный, он делает ноготь потрясающим. Преимущество такого дизайна заключается в том, что вы можете выбрать любой цвет и применить самые интересные идеи, которые придут вам в голову. Также ногти можно украсить камнями или рисунком по вашему выбору.