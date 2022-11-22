В Сети опубликованы первые фото макета нового флагмана Xiaomi 13

В Сети появились первые снимки макета нового флагмана от компании Xiaomi. 13 линейка, согласно информации сайта Mydrivers, на котором опубликованы фото, получит немного большие габариты по сравнению с предыдущей серией.

Летом этого года китайская корпорация Xiaomi выпустила двенадцатое поколение своих смартфонов. Однако уже сейчас стало известно, как будет выглядеть новая генерация выпускаемых ими мобильных устройств. Так, на сайте Mydrivers инсайдеры опубликовали снимки макета Xiaomi 13, который позже появится на полках магазинов. Судя по фото, устройство получит немного большие габариты в сравнении с новинкой 2022-го. Изображения, попавшие в руки обозревателям сферы технологий, были созданы на основании данных компании, создающей аксессуары для смартфонов от Xiaomi. 13-я версию гаджета оснастят плоской рамкой, наподобие той, которая установлена на четырнадцатом поколении iPhone.

Габариты девайса составят 152,83 x 71,53 x 8,37 миллиметра. Кроме того, в грядущей новинке появится аккумулятор примерно на 4,7 тысячи мАч, что также является улучшенным показателем. Время зарядки батареи точно не называется, однако, учитывая наличие 120-ваттной зарядки, оно будет намного меньшим. Презентацию Xiaomi 13 руководство китайского IT-гиганта назначило на следующую неделю. Макет, который был сфотографирован инсайдерами, показывает, что кнопка питания и «качели» регулировки громкости вынесены на правую сторону корпуса устройства. Задняя панель и рамка будут созданы из специального алюминиевого сплава.

Дисплей смартфона производитель решил сделать плоским без каких-либо закруглений. При этом изогнутой может оказаться задняя крышка. Экран же получит диагональ в 6,2 дюйма с разрешением 1,5K или 2K, под ним компания из КНР разместит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Относительно мощности гаджета, работать он будет на производительной мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 2. Фото- и видео-съемку пользователь Xiaomi 13 сможет сделать с помощью, предположительно, тройной камеры с главным датчиком Sony IMX8 на 50 мегапикселей. Все остальные характеристики общественность узнает уже через несколько дней.