Маск, несмотря на потерю в 2022 году более $100 миллиардов, остался самым богатым
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Авторитетное издание Bloomberg сообщило, что Илон Маск только за 2022 год потерял более 100 миллиардов долларов. При этом американский бизнесмен до сих пор остается самым богатым человеком в мире.
Многие компании в последние годы несут убытки, коснулась эта негативная тенденция и Илона Макса. Как сообщают обозреватели авторитетного издания Bloomberg, инноватор потерял за 2022 года свыше 100 миллиардов долларов. Однако даже такой удар судьбы не смог не только сбить предпринимателя с ног, но и потеснить его с первого места в списке самых богатых людей планеты.
За один только вчерашний день капиталы мультимиллиардера уменьшились на 8,6 миллиарда долларов. Сейчас у Илона Маска эксперты в области экономики насчитывают 169,8 миллиарда. Причиной пошатнувшегося материального положения бизнесмена стали его рискованные проекты. Так, сейчас некогда очень перспективная компания Tesla, потеряла большую долю в стоимости своих акций. Все больше акционеров предпочитают отказаться от вложений в данный бренд-производителя электромобилей. Специалисты отмечают, что это наиболее низкая цена за все время с момента открытия корпорации.
Ранее Илон Маск благодаря своим смелым проектам смог стать самым богатым человеком в мире. На счетах предпринимателя было около 340 миллиардов долларов. Однако совсем недавно он был вынужден отозвать свыше 300 тысяч электромобилей. В машинах выявили заводской брак в оборудовании задних фар. Испортили репутацию Tesla и перебои в логистике, а также повышения стоимости комплектующих. Теперь одна акция компании стоит на Нью-Йоркской бирже 167,87 доллара, это на 6,8 процента ниже предыдущего уровня. И это лишь за последнее время, в целом же падение составило 52 процента.
Интересно, что на падение доходов бренда электрокаров повлияла и личная репутация Илона Маска. Аналитики считают, что зависимость Tesla от бизнесмена является фактором риска для прибыльности компании. Его огромный диапазон бизнес-интересов привел к тому, что у него не хватает времени на автопром. А недавняя покупка запрещенной и заблокированной в РФ соцсети Twitter привела к еще большим потерям. Волна увольнений не только поставила под вопрос деятельность приобретенной компании, но и вызвала сомнения в выгодности вложений в проекты Илона Маска.
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