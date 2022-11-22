Маск, несмотря на потерю в 2022 году более $100 миллиардов, остался самым богатым

Авторитетное издание Bloomberg сообщило, что Илон Маск только за 2022 год потерял более 100 миллиардов долларов. При этом американский бизнесмен до сих пор остается самым богатым человеком в мире.

Многие компании в последние годы несут убытки, коснулась эта негативная тенденция и Илона Макса. Как сообщают обозреватели авторитетного издания Bloomberg, инноватор потерял за 2022 года свыше 100 миллиардов долларов. Однако даже такой удар судьбы не смог не только сбить предпринимателя с ног, но и потеснить его с первого места в списке самых богатых людей планеты.

За один только вчерашний день капиталы мультимиллиардера уменьшились на 8,6 миллиарда долларов. Сейчас у Илона Маска эксперты в области экономики насчитывают 169,8 миллиарда. Причиной пошатнувшегося материального положения бизнесмена стали его рискованные проекты. Так, сейчас некогда очень перспективная компания Tesla, потеряла большую долю в стоимости своих акций. Все больше акционеров предпочитают отказаться от вложений в данный бренд-производителя электромобилей. Специалисты отмечают, что это наиболее низкая цена за все время с момента открытия корпорации.

Ранее Илон Маск благодаря своим смелым проектам смог стать самым богатым человеком в мире. На счетах предпринимателя было около 340 миллиардов долларов. Однако совсем недавно он был вынужден отозвать свыше 300 тысяч электромобилей. В машинах выявили заводской брак в оборудовании задних фар. Испортили репутацию Tesla и перебои в логистике, а также повышения стоимости комплектующих. Теперь одна акция компании стоит на Нью-Йоркской бирже 167,87 доллара, это на 6,8 процента ниже предыдущего уровня. И это лишь за последнее время, в целом же падение составило 52 процента.

Интересно, что на падение доходов бренда электрокаров повлияла и личная репутация Илона Маска. Аналитики считают, что зависимость Tesla от бизнесмена является фактором риска для прибыльности компании. Его огромный диапазон бизнес-интересов привел к тому, что у него не хватает времени на автопром. А недавняя покупка запрещенной и заблокированной в РФ соцсети Twitter привела к еще большим потерям. Волна увольнений не только поставила под вопрос деятельность приобретенной компании, но и вызвала сомнения в выгодности вложений в проекты Илона Маска.