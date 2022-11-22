DT – власти Великобритании призовут население снизить температуру батарей в квартирах

Власти Великобритании планируют внедрить систему оповещения населения для информирования домохозяйств о необходимости сократить потребление электроэнергии, пишет The Guardian. Это позволит сократить потребление на 15% и сэкономить £400 в год. Помимо снижения температуры батарей на два градуса, кампания по информированию общественности будет включать в себя установку энергосберегающих лампочек и снижение расхода воды.



AP

Власти Великобритании возрождают кампанию по информированию общественности, призванную побудить домохозяйства сократить потребление энергии: этой зимой населению будет предложено снизить температуру радиаторов отопления на два градуса, пишет The Daily Telegraph.

C помощью новой системы оповещения населения министры надеются побудить домохозяйства сократить потребление энергии на 15%, что позволит им сэкономить £400 в год.

Нынешняя программа государственной поддержки будет действовать лишь до апреля, после чего средние счета за электроэнергию для домохозяйств вырастут до £3000 в год.

Помимо снижения температуры батарей на два градуса, кампания будет включать в себя установку энергосберегающих лампочек и снижение расхода воды. Последняя мера, согласно оценкам правительства, поможет домохозяйствам сэкономить около £100 в год.

В конце сентября в британских СМИ появилась информация о том, что министерство по делам бизнеса планирует запустить кампанию по информированию населения. Однако решение заблокировала занимавшая в то время должность премьер-министра Лиз Трасс, которая «была против этой идеи по идеологическим причинам».

По данным источников, детали новой кампании похожи на схему, которую планировалось внедрить до этого.

Ранее правительство порекомендовало населению отключать неиспользуемые радиаторы и утеплять окна и двери на зиму, чтобы избежать сквозняков. По оценкам властей, это поможет снизить ежегодные счета за электроэнергию примерно на £70.

Канцлер казначейства Джереми Хант заявил о намерении сократить потребление энергии в Великобритании на 15% к 2030 году. В четверг он подтвердил, что правительство намерено выделить дополнительные средства в размере £6 миллиардов в период с 2025 по 2028 год на повышение энергоэффективности, передаёт The Daily Telegraph.