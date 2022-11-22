Новый проект звезды “Лондонграда” Ингрид Олеринской – первые кадры со съемок сериала “Ира”

Ингрид Олеринская, с которой этой осенью вышло интервью и съемка для HELLO!, начала работу над новым проектом. Актриса сыграет главную роль в 10-серийном сериале “Ира” режиссера Алима Бесчокова (он же выступит автором сценария и креативным продюсером). Проект пополнит линейку оригинальных сериалов Okko.

В сериале также примут участие Светлана Камынина, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Григорий Калинин, Андрей Федорцов, Михаил Тройник, Александр Усердин, Юлия Волкова, Ксения Щербакова.

Главная героиня комедийного сериала Ира (Ингрид Олеринская) ― своенравная 30-летняя москвичка, не признающая правил и устоев современного общества. На протяжении всего сезона она легко ломает четвертую стену и открыто обсуждает со зрителем все, что ее волнует. Темы для размышлений и самокопания абсолютно разные: от ипотеки и ночного забега к холодильнику до уборки квартиры и влиянии женских прокладок на популяцию морских котиков. И ладно бы котики. В личной жизни Иры тоже не все в порядке. Она встречается с истеричным сценаристом Сергеем (Григорий Калинин), но взрывной характер женщины не позволяет им постоянно быть вместе, поэтому пара регулярно ссорится.

Один из таких скандалов неожиданно сближает Ирину с неким Феликсом (Иван Купреенко). Мимолетный роман заходит слишком далеко и ставит главную героиню перед важным жизненным выбором. Возможно, пора задуматься о семье? Но и здесь Ирина предпочитает не торопить события. Тем более, что перед глазами не самый удачный пример родителей. Ее отец (Андрей Федорцов) однажды оставил семью ради студентки, а мать (Светлана Камынина) после автомобильной аварии посвятила себя религии и хочет, чтобы дочь тоже пришла к Богу.

Ура! Ура! И еще раз – ура! Это троекратное ура в честь того, что мы наконец-то запустились с нашим прекрасным проектом под названием “Ира”, – рассказала Ингрид. – Для меня этот проект невероятно знаковый, он полон идеального материала, классных шуток, прекрасных актеров, и вообще богат клевой историей. Поэтому я очень счастлива, что наконец-то дождалась съемок! Это один из моих любимых проектов, и я уверена, что у нас все получится. Мы снимем потрясающий сериал, который никого не оставит равнодушным. И очень хочется, чтобы “Иру” все полюбили. Поэтому, я нас всех поздравляю!

Съемки сериала продлятся до конца января и пройдут в Москве. Премьера в Okko запланирована на 2023 год.