Кристина Риччи продала коллекцию сумок, чтобы оплатить развод с мужем-абьюзером

Историю о болезненном разводе Кристины Риччи со своим мужем пару лет назад обсуждали все мировые таблоиды. Сегодня же стали известны новые подробности бракоразводного процесса. В диалоге с изданием Sunday Times 42-летняя актриса призналась, что продала любимую коллекцию сумок, чтобы оплатить адвокатов, помогающих ей в разводе с бывшем мужем Джеймсом Хердегеном.

Есть определенные вещи, которые я собрала, определенные сумки. Какое-то время у меня была неплохая коллекция сумок Chanel, но я продала многие из них, – сказала Риччи.

Кристина с Джеймсом Хердегеном

Когда актрису попросили объяснить спонтанный порыв очистить гардероб, она ответила:

Ну, определенные травмы в жизни сопровождаются финансовыми травмами, длительными судебными тяжбами, спорными ситуациями с опекой, борьбой с судебными запретами. Сказав это, я в порядке, никаких проблем нет. Но я научилась использовать эти инвестиционные инструменты по-разному. У меня, например, была коллекция изысканных украшений Chanel, которую я тоже использовала с умом.

Напомним, что бурный бракоразводный процесс Кристины Риччи и Джеймса Хердегена, начавшийся в 2020 году, сопровождался скандалом и взаимными обвинениями в домашнем насилии. Бывшие супруги подали запретительные судебные приказы друг против друга — прошение Риччи было удовлетворено, в то время как Хердегена — отклонено. В апреле 2021 года супруги достигли соглашения хотя бы в вопросах опеки — у них есть общий 8-летний сын Фредерик. Риччи и Хердеген связали себя узами брака в 2013 году.

В октябре 2021-го беременная вторым ребенком Кристина вновь вышла замуж — на этот раз за звездного стилиста Марка Хэмптона. А в декабре того же года у них родилась дочь Клеопатра. Вторую беременность актриса рассекретила в августе, опубликовав снимок УЗИ в своем блоге. Она не скрывала своего положения и регулярно делилась откровенными фото в социальных сетях.

Кристина с Марком Хэмптоном