 

“Меня бьет муж”: Беременная Орлова объявила о разводе с отцом ребенка из-за насилия в семье

22.11.2022, 12:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-солистка “Блестящих”, кажется, обрела счастье. Сначала тайно вышла замуж за предпринимателя, а потом сообщила поклонникам радостную новость о том, что она в положении! В общем, в жизни Ольги Орловой сейчас идиллия, так что она помогает другим людям искать гармонию.

Теледива нередко предлагает своим поклонникам пообщаться и поделиться своими проблемами или радостями. Так она, собственно, и раскрыла страшный секрет одной из своих фанаток. Некая женщина сообщила, что она, как и певица, беременна, однако в ее семье – насилие, от которого она часто страдает.

“Меня бьет муж…Не знаю, что делать и куда идти”, – рассказала Ольге Орловой пользовательница. Артистка явно оказалась в шоке от такой истории и поспешила дать пару советов несчастной поклоннице. Во-первых, звезда предложила ей написать заявление на мужа-тирана в полицию, а также немедленно от него сбегать.

Кроме того, звезда “Дома-2” объявила о том, что пострадавшей необходимо срочно разводиться с отцом ее ребенка, а также обратиться в организации, где помогают жертвам домашнего насилия. Неизвестно, послушает ли артистку несчастная будущая мамочка, но ясно одно – Ольга Орлова правильно поступила, не оставив в беде обиженную женщину.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.22 / «Собака пришла и попросила принять у нее роды»

20.02.22 / Феномен и король

28.09.22 / Техника «циклирование кожи»: что это такое и как она улучшает текстуру и сужает поры

28.02.22 / Мнение: О новых территориальных претензиях Японии на Курилы

15.06.21 / Блузка с бантом смотрится очень элегантно и женственно: какие детали дополнят образ (фото)

05.05.22 / Датчики космических лучей помогли спрогнозировать цунами

16.07.20 / 10 интересных фактов о сериале “Фарго”: любовь Кирстен Данст, роман Юэна Макгрегора, прическа Билли Боб Торнтона и не только

24.12.21 / Политолог Мухин назвал бессмысленным возможный диалог Зеленского с Путиным

21.08.22 / Мнение: Торговля страхом

08.09.22 / Наряд-кокон – свежий микротренд сентября: трендовая тенденция, которая поможет выглядеть стильно даже дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика