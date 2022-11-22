“Поставили смертельный диагноз”: Ноющий за бугром Панин собирает деньги на лечение дочери

Некогда очень востребованный в России актер покинул свою родину и обосновался на чужбине. Теперь звезда “Жмурок” живет в Испании вместе с дочерью. Будни Алексея Панина за бугром кажутся беззаботными, но иногда он может и поныть своим поклонникам.

Недавно его, к примеру, расстроило поведение солиста группы “Океан Эльзы” Святослава Вакарчука, директор которого не дал ему возможность попасть на концерт. Тогда артист и сорвался, начав говорить на камеру о том, что он “потерял в жизни все”, а такое поведение коллег по творческому цеху, видимо, ему показалось неуважительным.

В остальное время Алексей Панин предпочитает поливать грязью свою родину и ее жителей или учинять скандальные выходки. Кажется, что в нем не осталось ничего святого! Но проблески здравого ума иногда появляются.

Так, накануне он решил помочь некой женщине из Белоруссии, у которой сильно болеет ребенок.

“Моей доченьке поставили смертельный диагноз”, – рассказала несчастная мама на видео, которое у себя опубликовал оскандалившийся беглец.

На лечение дочери этой женщины требуются деньги, собственно их и начал собирать в своем микроблоге артист. “Пожалуйста помогите”, – обратился к народу Алексей Панин и прикрепил пост, в котором реквизиты для отправки средств.