В Курганской области в пожаре погибли трое детей

В деревне Подуровка Курганской области 22 ноября в частном доме случился произошел пожар. Об инциденте сообщает URA.RU. После осмотра места происшествия спасатели обнаружили три детских трупа.

Также есть информация о двух пострадавших. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, мужчина госпитализировали.

По предварительной версии следствия, пожар в доме начался из-за неисправности печи или электрооборудования. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает VSE42.RU.