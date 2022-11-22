 

В Курганской области в пожаре погибли трое детей

22.11.2022, 12:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В деревне Подуровка Курганской области 22 ноября в частном доме случился произошел пожар. Об инциденте сообщает URA.RU. После осмотра места происшествия спасатели обнаружили три детских трупа.

Также есть информация о двух пострадавших. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, мужчина госпитализировали.

По предварительной версии следствия, пожар в доме начался из-за неисправности печи или электрооборудования. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает VSE42.RU.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.22 / В Харькове провели учебную капитуляцию

03.06.22 / Не Путин, а провальная политика Байдена — Fox выявил причины экономических проблем США

06.09.21 / Скандалы: ВТБ платит

19.11.21 / Опять двойка

18.08.22 / Мнение: Хотят ли украинцы войны

28.01.22 / Мнение: Города иммигрантов, вымирание восточноевропейских стран и легализация грабежей в Лос-Анджелесе

16.11.22 / Мнение: Усталость в Европе накапливается

20.08.21 / Девушка вязала свое платье в метро и закончила за день до торжества: результат выглядит роскошно, хоть и не по классике (фото)

12.02.22 / Виктория Боня в дорогой мини-юбке возмутила своих подписчиков

27.01.22 / Скандалы: СМИ: Метростроевцы рассказали о том, как чиновники Петербурга разрушили компанию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика