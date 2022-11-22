 

Власти Москвы будут каждую зиму утеплять все памятники

22.11.2022, 11:53, Разное
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Власти Москвы несколько недель назад предложили горожанам проголосовать по вопросу об утеплении памятников и скульптур на зиму. В результате почти единогласно было принято историческое для города решение: 92% москвичей поддержали инициативу и теперь чиновникам предстоит воплотить её в жизнь.

В первую очередь будут утеплять «особо мёрзнущие» монументальные памятники, такие как «Рабочий и колхозница» скульптора Веры Мухиной, памятник первому космонавту Юрию Гагарину (скульптор Павел Бондаренко), памятник Владимиру Великому (скульптор Салават Щербаков). Высота скульптур составляет 24,5 м, 42,5 м и 17,5 м соответственно.

«В годы, когда жил Владимир Великий, и в целом в доиндустриальный период, средняя температура была на несколько градусов ниже, чем в XX веке, – говорит внештатный эксперт мэрии Михаил Клюквин. – Соответственно, каменным деятелям советской эпохи сейчас намного холоднее,  чем князю Владимиру или тем же Минину и Пожарскому. Советские памятники будем утеплять первыми»

Идея утеплить памятники во всём городе возникла после того, как на площади Туве Янссон в ЖК «Скандинавия» одели в тёплые шапки и шарфы Муми-троллей. Авторы инициативы отмечают, что подобной заботы не проявляют даже в самих скандинавских странах, хотя климат там куда суровее, а сами сказочные существа, как ясно указывает автор, привыкли к тёплому печному отоплению и едва ли хорошо переносят холод.

Что же касается общегородского проекта, то он должен быть масштабным. Для изготовления одного только вязанного шарфа, который укутает могучую шею Гагарина, потребуется до 12 тонн собачьей шерсти. Координаторы проекта пообещали не экономить на великих личностях нашего прошлого и использовать только качественную шерсть собак породы алабай и ньюфаундленд. Сырьё будут в том числе принимать у населения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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