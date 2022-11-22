Польский президент Дуда заявил, что стремится избежать конфронтации с Россией

Глава Польши Анджей Дуда в день падения ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эмманюэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».

Опубликовано видеозапись, согласно которой Дуда рассказал, что ведет себя «крайне осторожно», так как Польше «не нужна война с Россией», передает ТАСС.

Также Дуда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всегда уверял его в том, что в происходящем виновата только Россия.

При этом сам польский лидер признал, что боится ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Напомним, Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД писала о разрушительной силе лжи Зеленского для НАТО.

Сам Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.

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