“Люблю, когда все спят. Пошла к холодильнику”: как Лера Кудрявцева справляется с лишними килограммами

Лера Кудрявцева относится к себе с изрядной долей самокритики. Знаменитость часто признается поклонникам в собственных недостатках. Недавно ведущая рассказала о том, что склонна к лишнему весу. И часто нарушает принципы правильного питания.

Маленькая слабость

Лера Кудрявцева откровенно общается с поклонниками. Недавно ведущая рассказала о своей маленькой слабости. Звезда любит вкусно поесть, особенно, на ночь.

Поздно вечером, когда все укладываются спать, Лера думает о том, какая еда у нее есть с холодильнике. А потом идет на кухню и наслаждается запретными лакомствами.

Борьба с лишним весом

У Кудрявцевой иногда бывают периоды, когда она теряет стройность и контроль над аппетитом. Порой во время гастролей или отпуска Лера посещает рестораны поздно вечером.

Набранные килограммы звезда скрывает просторными нарядами. Кудрявцева признается, что нередко ругает себя за лишний вес и несоблюдение принципов здорового питания. Но звезде не всегда удается надолго придерживаться тех правил, которые необходимы для обретения стройности и сохранения достигнутого результата. Кстати, недавно знаменитость посетовала, что супруг редко говорит ей комплименты. Ведущая уже давно не слышала от мужа позитивных комментариев по поводу своей внешности.

В конце концов, Кудрявцева решила взять себя в руки и начать питаться правильно. Рацион звезды составлен грамотно. Он не предполагает голодовок, которые в итоге приводят к срывам, перееданию и возвращению лишнего веса. На завтрак Лера съедает яйцо-пашот, огурец, амарантовый хлебец. Через некоторое время перекусывает апельсином. На обед Кудрявцева ест суп с нутом и вешенками, куриную грудку с овощами. На полдник позволяет себе перекусить конфетой. На ужин ест рыбу с капустой брокколи. Благодаря такому рациону, Лере удается худеть не голодая. Звезда снова может носить наряды, подчеркивающие фигуру, с акцентом на талии.