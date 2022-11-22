Министр здравоохранения признал, что британцы рискуют умереть в ожидании скорой помощи
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Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай назвал «существенным риском» длительное ожидание британцами прибытия скорой помощи, передаёт The Independent. При этом Барклай указал на внесение улучшений в работу скорой помощи и приёмных отделений больниц. Однако британское правительство критикуют за решение отложить ещё по крайней мере на два года реформы социального обеспечения в стране.
АР
Министр здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Стив Барклай признал наличие «существенного риска» того, что пациенты умирают из-за длительных задержек в ожидании скорой помощи, сообщает The Independent.
«Если есть задержка в прибытии скорой помощи к кому-то, с точки зрения неудовлетворения потребности, очевидно, это существенный риск», — заявил Барклай в ответ на вопрос журналистов о том, умирают ли британцы в ожидании скорой помощи.
Впрочем, министр настаивает на том, что в «поток» пациентов вносятся улучшения после сообщений о длительном времени ожидания и о том, что машины скорой помощи вынуждены часами задерживаться у больниц.
Исполнительный директор конфедерации трастов Национальной службы здравоохранения Великобритании Мэтью Тейлор заявил, что в каждой без исключения больнице Англии есть палаты, «полные людей», которые могли бы уже давно вернуться домой, но для ухода за ними не хватает сотрудников социальной службы. По его словам, у службы здравоохранения есть проблемы с «набором, удержанием и мотивацией» сотрудников.
Государственный министр по вопросам здравоохранения Уилл Куинс назвал себя «виновным» в излишней смертности. «В конечном счёте я министр, я виноват. И это моя ответственность. И моя ответственность — исправить это», — отметил политик, выразив соболезнования близким и родным всех, кто умер в ожидании скорой помощи.
При этом он уточнил, что 90% всех проблем, связанных с выпиской пациентов, возникают лишь в половине трастов Национальной службы здравоохранения.
Однако в конце прошлой недели британское правительство вновь подверглось критике за сделанное заявление о том, что реформы социального обеспечения, которые британцы вынуждены ожидать уже несколько лет, будут отложены ещё по крайней мере на два года.
Последние данные показывают, что в прошлом месяце среднее время ожидания для пациентов с инфарктом или инсультом составляло более часа, сообщает The Independent. На прошлой неделе министерство здравоохранения обязало Национальную службу здравоохранения вдвое сократить среднее время реагирования скорой помощи для этой категории пациентов.
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