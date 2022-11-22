Экс-“ангел” Victoria’s Secret Жасмин Тукс станет мамой

Американская топ-модель Жасмин Тукс и сын вице-президента Эквадора (и по совместительству топ-менеджер Snapchat) Хуан Давид Борреро впервые станут родителями! Радостную новость бывший “ангел” Victoria’s Secret объявила в духе модели – выложила красивую фотосессию с супругом. На кадрах 31-летняя Жасмин позирует в шелковом платье, а муж обнимает ее, сидя на тумбе в черном джемпере и джинсах. В центре композиции, конечно же, округлившийся живот модели.

Малыш Борреро! Последние шесть месяцев так быстро пролетели, и при этом мы не можем дождаться встречи с этим прекрасным маленьким ангелочком. Благодарим судьбу, что скоро в нашей семье будешь ты.

В комментариях коллегу и подругу уже поздравили Хейли Бибер, Эльза Хоск, Марта Хант, Оливия Калпо, Лили Олдридж, Сара Сампайо, Алессандра Амбросио, Шанина Шейк, Тейлор Хилл, Пэрис Хилтон, Изабель Гулар, Джордан Данн, София Ричи, Каролина Куркова, Роми Стрейд, Фрида Аасен, а также актер Сэм Клаффлин, Дерек Бласберг,

Жасмин Тукс и Давид Борреро поженились 7 сентября 2021 года в столице Эквадора – Кито – в церкви Святого Франциска XVI века. Среди гостей были другие экс-“ангелы” Victoria’s Secret — Сара Сампайо, Джозефин Скрайвер, Лаис Рибейро и Кедси Меррит. Под венец модель отправилась в белом платье Zuhair Murad c кружевным топом и рукавами и пышной многослойной юбкой в пол. Фото с церемонии смотрите здесь.

О помолвке модель объявила в сентябре 2020 года. Как рассказала Жасмин Тукс Vogue, жених преподнес ей кольцо для помолвки при помощи дрона:

Я услышала, как наверху летит дрон, с которого свисал трос, а на конце его был маленький черный мешочек. Когда дрон приблизился, он схватил мешочек, достал оттуда коробочку и стал на одно колено.