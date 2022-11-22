 

СМИ: Кендалл Дженнер снова рассталась с бойфрендом Девином Букером

22.11.2022, 10:49, Разное
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Издание People сообщает, что 27-летняя супермодель Кендалл Дженнер и ее бойфренд-баскетболист Девин Букер расстались после второй попытки сохранить отношения. Накануне на связь с таблоидом вышел источник, близкий к паре, и объяснил, почему Кендалл и Девин не могут быть вместе.

У обоих сейчас невероятно плотный график работы, и они решили сделать это приоритетом, – сообщил инсайдер.

По словам другого источника, Кендалл и Девин планируют оставаться на связи и не собираются окончательно разрывать контакты.

Они очень любят и уважают друг друга и желают друг другу только лучшего, – добавил другой источник.

Напомним, что в июле Кендалл Дженнер и игрок НБА Девин Букер сошлись после непродолжительного разрыва. Тогда источники сообщали, что пара проводит вместе очень много времени и даже посетила свадьбу друзей. Об их расставании в июне тоже рассказали инсайдеры. Один утверждал что “их пути просто разошлись”, другой подтвердил, что они “обсуждали совместное будущее, но были далеко не на одной волне”. 

Кендалл Дженнер и Девин Букер познакомились в 2020 году и, по слухам, тогда же между ними завязался роман. Они обнародовали свои отношения в социальных сетях в День Всех Влюбленных только в прошлом году. В начале этого года появились домыслы, что влюбленные собираются пожениться: на одной из новогодних фотографий в блоге звезды наблюдательные фанаты заметили золотое кольцо на среднем пальце Букера. Впрочем, дальнейшего развития событий не последовало.


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