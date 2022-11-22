 

“Взяла и постарела”: вывалившая дряблые груди Высоцкая вызвала оторопь

22.11.2022, 10:45, Разное
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Телеведущая и
звездный кулинар Юлия Высоцкая в следующем году отмечает юбилей — ей будет 50
лет. Половину своих лет женщина прожила в браке с режиссером Андреем
Кончаловским, вместе с которым пережила и счастье, и горе, и испытание
временем.

Сейчас супруга
режиссера проводит время в теплых странах. Поклонники предположили, что это может
быть Дубай — место встречи всех звезд из нашей страны. Оттуда же Юлия Высоцкая
опубликовала и откровенную фотографию в купальнике, которая вызвала оторопь. Поклонники посчитали, что вывалившая дряблую грудь артистка забыла все основы морали и правила поведения.

“Ну и зачем
это выставлять напоказ?”, “В таком возрасте уже нужно прикрываться”,
— пишут недовольные подписчики. Кстати, разговорам о возрасте в комментариях
уделили особое внимание.

Многие сравнили Юлию
со взрослым мужчиной — 85-летним Андреем Кончаловским. Особо
внимательные подписчики даже написали, что за годы брака пара стала очень
похожа. Однако, все-таки нашлись те, кто поддержал женщину в ее стремлении быть
свободной от стандартов красоты.

“Всем
злопыхателям. Взяла и постарела, не спросив ни у кого разрешения, чем вызвала
бурю негодования”, — написал поклонник Юлии Высоцкой.


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