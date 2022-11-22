“Взяла и постарела”: вывалившая дряблые груди Высоцкая вызвала оторопь

Телеведущая и

звездный кулинар Юлия Высоцкая в следующем году отмечает юбилей — ей будет 50

лет. Половину своих лет женщина прожила в браке с режиссером Андреем

Кончаловским, вместе с которым пережила и счастье, и горе, и испытание

временем.

Сейчас супруга

режиссера проводит время в теплых странах. Поклонники предположили, что это может

быть Дубай — место встречи всех звезд из нашей страны. Оттуда же Юлия Высоцкая

опубликовала и откровенную фотографию в купальнике, которая вызвала оторопь. Поклонники посчитали, что вывалившая дряблую грудь артистка забыла все основы морали и правила поведения.

“Ну и зачем

это выставлять напоказ?”, “В таком возрасте уже нужно прикрываться”,

— пишут недовольные подписчики. Кстати, разговорам о возрасте в комментариях

уделили особое внимание.

Многие сравнили Юлию

со взрослым мужчиной — 85-летним Андреем Кончаловским. Особо

внимательные подписчики даже написали, что за годы брака пара стала очень

похожа. Однако, все-таки нашлись те, кто поддержал женщину в ее стремлении быть

свободной от стандартов красоты.

“Всем

злопыхателям. Взяла и постарела, не спросив ни у кого разрешения, чем вызвала

бурю негодования”, — написал поклонник Юлии Высоцкой.