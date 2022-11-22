 

Мнение: Трагедия в Макеевке

22.11.2022, 10:40, Разное
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Комитеты Госдумы по обороне и по международным делам подготовили проект резолюции под названием «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных».

Мол, «кадры садисткой расправы… вновь подтвердили нацистскую сущность киевского режима». Мол, призываем «парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима…».

Справедливости ради, на видеозаписи нет момента гибели россиян. И первоначально шла речь о необходимости проведения расследования, что же произошло в Макеевке, как погибли, сдавшиеся плен и лежащие лицом в землю.

Провести расследование призвал и ООН.

Глава СПЧ Валерий Фадеев тоже говорил именно о расследовании:

– Будем требовать реакции международной общественности и расследования ….

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Украина намерена провести  расследование.

А Госдума, выходит, это самое  расследование  уже провела? И уже знает все обстоятельства трагедии?

Мне вот интересно, где сейчас тела погибших? Проведено ли вскрытие? Установлен ли характер ранений, ставших причиной смерти погибших? Установлены ли их имена? Кто они? Мобилизованные? Добровольцы? Как они попали в район боевых дейсвий?

Без ответов на эти вопросы, нельзя восстановить полную картину трагедии в Макеевке….

Источник: Ирек Муртазин


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