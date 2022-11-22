Кто ей пишет? – Личное мнение

Недавно болевшая, но потом выздоровевшая исполнительница Максим на днях заявила, чтобы нынешние его бывшего лучше с ним спали, потому что он опять пишет ей.



Фото: Соцсети

Понятное дело, что это шутка. Даже если у кого-то из бывших что-то там не сложилось, то зачем же писать Маринке?

Ну, ещё бы Алле Пугачёвой написали. Или на деревню дедушке.

Тешить своё самомнение бывшими — любимое занятие Айзы. То есть, тех, у кого в настоящем нет никого, да и в будущем их не просматривается.

Вот тогда можно лечь удобно и вспоминать — с кем это у меня там не сложилось? И начать фантазировать, что Брэд Питт до сих пор по мне сохнет.

А если и не Брэд Питт, то бывший Ваня или Олег.

Не знаю, возможно такие мысли и успокаивают кого-то. Если исполнительнице Максим от таких вконтакных статусов десятилетней давности становится легче, то и хорошо. Главное, чтобы она сама не грустила.

А вы вспоминаете своих бывших? Мечтают, наверное, к вам вернуться?

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