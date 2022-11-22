 

Кто ей пишет? – Личное мнение

22.11.2022, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно болевшая, но потом выздоровевшая исполнительница Максим на днях заявила, чтобы нынешние его бывшего лучше с ним спали, потому что он опять пишет ей.


Фото: Соцсети

Понятное дело, что это шутка. Даже если у кого-то из бывших что-то там не сложилось, то зачем же писать Маринке?

Ну, ещё бы Алле Пугачёвой написали. Или на деревню дедушке.

Тешить своё самомнение бывшими — любимое занятие Айзы. То есть, тех, у кого в настоящем нет никого, да и в будущем их не просматривается.

Вот тогда можно лечь удобно и вспоминать — с кем это у меня там не сложилось? И начать фантазировать, что Брэд Питт до сих пор по мне сохнет.

А если и не Брэд Питт, то бывший Ваня или Олег.

Не знаю, возможно такие мысли и успокаивают кого-то. Если исполнительнице Максим от таких вконтакных статусов десятилетней давности становится легче, то и хорошо. Главное, чтобы она сама не грустила.

А вы вспоминаете своих бывших? Мечтают, наверное, к вам вернуться?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01.22 / Мнение: Дефицитное импортируемое сырьё, рентабельность бизнеса и рекорд российских IPO

25.05.22 / Мнение: В освобожденном Светлодарске

08.04.22 / Шумел громче всех в 90-е: как Жириновский предвосхитил Интернет в России

11.11.20 / Скандалы: У зама Новака нашли новые миллионы

10.12.21 / Мнение: Впечатления от прессухи (что ждет Украину)

14.05.22 / Стало известно, как изменение климата влияет на океанические течения

15.02.22 / Камила Валиева – первая, Анна Щербакова – вторая: результаты короткой программы на Олимпиаде

25.08.21 / «Белавиа» запускает регулярное авиасообщение с Афганистаном

28.06.20 / В Греции, Марию Захарову пророчат на должность посла России в Афинах

27.07.22 / В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Етусова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика