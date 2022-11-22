Новый кроссовер OMODA C5 появился у дилеров в РФ в ноябре

Китайский бренд Chery объявил об открытии на российском рынке своих дилерских центров.

В компании указали, что планируется обеспечить работу 96 официальных представительств китайской компании. Изначально для местных покупателей представят модели кроссоверов Omoda C5 в максимальной конфигурации. Вместе с тем сбор предварительных заказов на покупку автомобилей начался около месяца назад и за это время уже собрали свыше 3 тысяч заявок.

В базовой комплектации кроссовер Omoda C5 оценивается в 2,4 миллиона рублей, тогда как при действующих скидках эта цена может уменьшиться до 1,9 млн рублей. В данный момент о расширении модельного ряда для рынка РФ речи не ведется.