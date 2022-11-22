Тенденции капсульного гардероба зимы 2022-2023: вещи, которые подойдут всем и долго не выйдут из моды

Вы каждое утро заглядываете в шкаф и ломаете голову над тем, что надеть? Есть простой и эффективный способ облегчить себе жизнь и упростить задачу по составлению луков. Создайте капсульный гардероб, где все вещи буду гармонично друг с другом сочетаться. А чтобы луки получились стильными, примите к сведению информацию о трендах капсульного гардероба на зиму 2022-2023.

Трикотажное платье

Отдавайте предпочтение платьям светлых пастельных оттенков: молочным, песочным, шампань и т. д. Такая одежда особенно нарядно смотрится в снежную зимнюю погоду. Длина изделия — на ваше усмотрение, но лучше отдать предпочтение платьям макси или миди прямого кроя. Они прекрасно сочетаются с элегантными ботильонами и даже с армейскими ботинками на тракторной подошве.

Юбка миди

В этом сезоне в особом почете — трикотажная плиссированная юбка миди. Вертикальные полосы визуально удлиняют силуэт, делают вас выше и стройнее. Лучше всего сочетать такую юбку с высокими сапогами, чтобы они скрывались под подолом. Постарайтесь подобрать обувь в тон юбке.

Отдавайте предпочтение изделию с высокой талией, А-силуэта. Сочетайте юбку со свитерами, водолазками и пуловерами для создания элегантного образа.

Вязаный свитер

В холодную погоду возникает естественное желание утеплиться. Вязаный свитер — лучший способ не замерзнуть при минусовых температурах. Отдавайте предпочтение изделиям из натуральных, а не синтетических материалов. В них вам будет намного комфортнее и уютнее.

Вы можете выбирать как свитеры оверсайз, прикрывающие паховую зону, так и укороченные модели до линии талии. Первые хорошо сочетаются с облегающими джинсами скинни и леггинсами. Вторые составят эффектные комплекты с брюками и юбками с высокой посадкой.

Отдавайте предпочтение свитерам нейтральных базовых оттенков: черным, коричневым, белым и т. д.

Кожаные штаны

Кожаная одежда актуальна в текущем осеннем сезоне и будет актуальна в том числе и в следующем зимнем. Обязательно пополните гардероб брюками из этого материала. Вы можете сочетать кожаные штаны с вязаными свитерами, водолазками, пуловерами. Классический микс — это черные штаны и черный верх. Но вы также можете в качестве эксперимента рассмотреть кожаные брюки другого оттенка. Например, коричневого или даже желтого.

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Теплые ботинки на шнуровке

Ботинки на шнуровке спереди — это обувь, которая всегда сохраняет свою актуальность. Модницы любят ее за дизайн, благодаря которому визуально силуэт вытягивается, есть возможность выглядеть стройнее.

Отдавайте предпочтение ботинкам из натуральной кожи. В них тепло, они не промокают и прослужат вам долгие годы. Обратите внимание на обувь с меховой отделкой. Сочетайте такие ботинки с джинсами скинни и со свитером оверсайз для создания образа в стиле кэжуал.

Плюшевое пальто

Если говорить о модной верхней одежде, то однозначно можно выделить плюшевое пальто. Оно может быть любого цвета, кроме черного. Универсальный вариант — изделие коричневого, верблюжьего оттенка. Такое пальто прекрасно сочетается с любой одеждой других цветов.

Но будьте осторожны при ношении подобной верхней одежды. Она визуально добавляет объема в верхней части, утяжеляет силуэт. Чтобы не нарушить пропорции, отдавайте предпочтение брюкам прямого кроя, скинни или леггинсам. Суть в том, чтобы подобрать облегающий низ. Чтобы выглядеть повыше в длинном плюшевом пальто, сочетайте его с укороченными штанами и высокими ботинками.

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Дубленка или шуба

В экстремальные минусовые температуры это незаменимые предметы гардероба. Отдавайте предпочтение дубленкам или шубам с принтом. Например, чтобы выглядеть стройнее, выбирайте верхнюю одежду с рисунком в вертикальную полоску. Для создания элегантного образа купите длинную шубу. Как и длинное пальто, ее лучше сочетать с укороченными брюками.

Шерстяное пальто

Если вам больше импонирует классика, то можете выбрать беспроигрышный вневременной вариант в виде шерстяного пальто длины миди. По-прежнему в моде двубортные пальто. Они прекрасно подходят для создания луков в деловом стиле.

Выбирайте верхнюю одежду нейтральных цветов, если больше тяготеете к классике. Чтобы создать образ дорогой женщины, делайте акцент на белоснежных изделиях. Ведь белый цвет всегда ассоциируется с богатством и роскошью.

Аксессуары

Ни один образ не выглядит законченным при отсутствии аксессуаров. Обязательно дополняйте луки аксессуарами в виде цепочек с кулонами, браслетами и кольцами. Не забывайте надевать солнцезащитные очки, когда светит солнце. Отдавайте предпочтение классическим моделям солнцезащитных очков с большими круглыми стеклами.

Что касается сумок, то здесь лучше выбирать те аксессуары, которые держат форму. Желательно, чтобы они были маленького или среднего размера. Размер XXXL оставьте для шоперов. Такие сумки не очень гармонично сочетаются с элегантными пальто, зато составят хороший микс с куртками и пуховиками.