Полупрозрачная пудра и матовый консилер: как сделать стойкий макияж глаз, если у вас жирная кожа век

Жирная кожа на крыльях носа бывает у многих. Но вопреки расхожему мнению, жирный блеск может появляться на любых участках кожи, не исключая область век. Это не является серьезной проблемой, однако макияж начинает довольно быстро растекаться и сохранить идеальное состояние в течение дня бывает сложно. Есть 5 способов от ведущих визажистов, которые помогут справиться с проблемой.

Протрите веки перед нанесением макияжа

Убедитесь, что обезжирили кожу, перед тем, как накладывать тени. Для этого можно протереть кожу влажной салфеткой или ватным диском, предварительно смочив его тоником. Это простой и надежный подготовительный этап, который позволит избежать множества проблем и сохранить идеальный макияж на долгое время.

Использование консилера в качестве праймера для глаз

Кто-то выбирает в качестве грунтовки тональный крем, но лучше всего для этих целей подойдет консилер с матовым покрытием. Подходящая основа для макияжа – это залог успеха, потому что позволяет макияжу глаз держаться дольше, а цвету теней выделяться более отчетливо. Этот шаг также позволит предотвратить скатывание теней в складочках на веках.

Использование стойкой, пигментированной косметики для глаз

Если вы используете сухие тени для век, то периодически сталкиваетесь с необходимостью поправлять макияж в течение дня. Это важно, чтобы оставаться опрятной и привлекательной, ведь у настоящей леди все должно быть идеально. Чтобы решить эту проблему, важно подобрать макияж для глаз с максимально стойкой формулой, а для век выбирать только пигментированные тени. Они не скатываются и не тускнеют, даже если у женщины на веках жирная кожа.

Использование водонепроницаемой косметики

Если вы любите пользоваться тушью для ресниц, но она к середине дня начинает размазываться, причиной может быть та самая жирная кожа век. Поэтому обладательницы проблемной кожи должны использовать тушь с водоотталкивающей формулой, чтобы она держалась дольше и не размазывалась. Это очень важно, если в течение дня вам приходится постоянно быть на виду.

Использование рассыпчатой ​​пудры на веках

Визажисты рекомендует наносить рассыпчатую пудру с помощью кисти для теней. Это позволит создать необходимую основу, с которой будет удобно работать дальше. Непосредственно на пудру наносятся тени для век.

Если вы хотите попробовать лафхаки от визажистов в деле, то убедитесь, что выбрали матовый консилер и полупрозрачную рассыпчатую пудру. Читайте, как сделать идеальный макияж и будьте красивыми.