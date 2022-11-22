Кеосаян, Симоньян, Мартиросян, Гаспарян и Кургинян возглавят «Культурный фронт Российской федерации»

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22.11.2022, 9:33, Разное
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В Москве состоялось учредительное собрание общественной организации «Культурный фронт Российской Федерации», в нём приняли участие 200 журналистов, политиков, деятелей культуры и искусства из всех регионов страны.

Война в УкраинеЦелью нового движения является сохранение духовно-нравственных традиций России и сохранение российского культурного ядра.

По итогам тайного голосования единогласно был избран президиум организации. В него вошли: режиссёр Тигран Кеосаян, журналистка Маргарита Симоньян, телеведущий и юморист Гарик Мартиросян, писатель Армен Гаспарян и политолог Сергей Кургинян.

– Мы сделаем всё возможное, чтобы оградить нашу культуру от нападок коллективного Запада, чтобы сохранить традиционные ценности народов России. Мы плоть и кровь от российского народа, вместе мы победим всех врагов, – заявил на пресс-конференции Тигран Кеосаян.

Как нам стало известно, представители «Культурного фронта» войдут в состав экспертного совета Фонда кино, а также в комиссию по реализации национального проекта «Культура».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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