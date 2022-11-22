 

Как изменятся цены на недвижимость: прогноз экспертов

22.11.2022, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рынок недвижимости в России пострадал, попав сначала под влияние пандемии коронаируса, а потом еще и из-за последствий мировой экономической нестабильности. Однако постепенно ситуация начала выравниваться, поэтому потенциальные покупатели могут рассчитывать на падение цен к концу 2022 года.

Эксперты, опираясь на данные Центрального Банка РФ, спрогнозировали, что цены на недвижимость в декабря пойдут вниз. Об этом сообщает телеканал RT. Так, отечественные банки повысили долю инвестиций в строительную отрасль. А в ЦБ посчитали, что в III квартале текущего года возросло число сделок по кредитам.

Эксперты полагают, что увеличения объема кредитных договоров более чем вдвоем связано с ростом количества возводимых квадратных метров. В сложившейся ситуации возрастает и конкуренция среди застройщиков. Цены не недвижимость, соответственно, идут вниз.

В ЦБ РФ также сообщили о росте на четверть объема открытых кредитных лимитов для девелоперов. Эксперты уверены, что увеличенные инвестиций в рынок жилья со стороны банков означает переход отрасли к системе проектного финансирования.

Эксперты также отметили, что институт ипотеки постепенно восстанавливается. Это связано, в том числе, с введением льготных кредитов на покупку жилья. Специалисты по недвижимости напомнили россиянам, что льготными ставками можно воспользоваться до конца текущего года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.20 / Такая крепкая дружба, или как Кара Делевинь снова провоцирует слухи о романе – на этот раз с Кайей Гербер

31.08.22 / «Купается в деньгах» — вопреки санкциям доходы России от продажи энергоносителей увеличились

21.01.22 / Близкие Градского объяснили, почему он не хранил свои миллионы в банке

24.03.21 / Ксения Собчак, Инга Меладзе и другие на бизнес-завтраке в Москве

24.11.21 / 2021-й проверял пары на прочность. Нумеролог рассказал, чего стоит ждать от конца года

19.09.21 / «Надо же, бесплатные автобусы подвозят людей»: иностранные пользователи соцсетей восхитились российскими выборами

22.08.21 / Японский стиль в интерьере выражается в цветах. Варианты для интересной обстановки с фото

23.06.21 / Ученые рассказали, что максимальным сжигание жира будет после полудня, если за 30 минут до упражнений выпить кофе

03.12.21 / Пользовательница TikTok утверждает, что ее яйцеклетки похитили инопланетяне

26.08.20 / Как ЦРУ имитировало похищения людей НЛО в Латинской Америке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика