Как изменятся цены на недвижимость: прогноз экспертов

Рынок недвижимости в России пострадал, попав сначала под влияние пандемии коронаируса, а потом еще и из-за последствий мировой экономической нестабильности. Однако постепенно ситуация начала выравниваться, поэтому потенциальные покупатели могут рассчитывать на падение цен к концу 2022 года.

Эксперты, опираясь на данные Центрального Банка РФ, спрогнозировали, что цены на недвижимость в декабря пойдут вниз. Об этом сообщает телеканал RT. Так, отечественные банки повысили долю инвестиций в строительную отрасль. А в ЦБ посчитали, что в III квартале текущего года возросло число сделок по кредитам.

Эксперты полагают, что увеличения объема кредитных договоров более чем вдвоем связано с ростом количества возводимых квадратных метров. В сложившейся ситуации возрастает и конкуренция среди застройщиков. Цены не недвижимость, соответственно, идут вниз.

В ЦБ РФ также сообщили о росте на четверть объема открытых кредитных лимитов для девелоперов. Эксперты уверены, что увеличенные инвестиций в рынок жилья со стороны банков означает переход отрасли к системе проектного финансирования.

Эксперты также отметили, что институт ипотеки постепенно восстанавливается. Это связано, в том числе, с введением льготных кредитов на покупку жилья. Специалисты по недвижимости напомнили россиянам, что льготными ставками можно воспользоваться до конца текущего года.